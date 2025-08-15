https://ria.ru/20250815/rebenok-2035496375.html

В Подмосковье врачи спасли ребенка, проглотившего игрушечную машинку

В Подмосковье врачи спасли ребенка, проглотившего игрушечную машинку

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка пятилетнего мальчика машинку, которую ребенок проглотил во время игры, сообщили в

московская область (подмосковье)

александр иноземцев

здоровье - общество

хорошие новости

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка пятилетнего мальчика машинку, которую ребенок проглотил во время игры, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Находясь дома, пятилетний мальчик решил устроить настоящий форсаж, но в ходе игры случайно проглотил одну из игрушечных машинок. Об этом он рассказал родителям, а те сразу же вызвали скорую помощь, которая отвезла ребенка в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Врачи-эндоскописты выполнили рентген, увидели на снимках точное местоположение игрушки в желудке и начали готовиться к извлечению предмета", - отметили в пресс-службе ведомства. Как рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев, благодаря быстрым действиям родителей менее чем через час после происшествия ребёнок уже был в операционной. "В ходе эндоскопической процедуры мы аккуратно извлекли машинку с помощью специального инструмента - корзинки Дормиа. Вся операция заняла не более 10 минут и прошла без единого разреза", - сказал Иноземцев, слова которого приводятся в сообщении. По данным минздрава региона, сейчас ребенок чувствует себя хорошо, после операции его выписали из больницы в тот же день.

московская область (подмосковье)

