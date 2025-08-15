"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне саммита на Аляске

https://ria.ru/20250815/radiostantsija-2035408733.html

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала за день до переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции 14 августа в 13.05 по Москве прозвучало слово "Марель", а в 18.33 - слово "Стокотон". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Перед началом встречи президенты скажут несколько слов, по итогам переговоров они проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, сообщили в Кремле.

