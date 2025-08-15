Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне саммита на Аляске
00:09 15.08.2025
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне саммита на Аляске
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне саммита на Аляске
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала за день до переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции 14 августа в 13.05 по Москве прозвучало слово "Марель", а в 18.33 - слово "Стокотон". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Перед началом встречи президенты скажут несколько слов, по итогам переговоров они проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, сообщили в Кремле.
аляска
россия
сша
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала за день до переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции 14 августа в 13.05 по Москве прозвучало слово "Марель", а в 18.33 - слово "Стокотон".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Перед началом встречи президенты скажут несколько слов, по итогам переговоров они проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, сообщили в Кремле.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала