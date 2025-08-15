https://ria.ru/20250815/putin-2035663615.html
Встреча Путина и Трампа на Аляске
Встреча Путина и Трампа на Аляске
2025-08-15T23:50:00+03:00
2025-08-15T23:50:00+03:00
2025-08-15T23:52:00+03:00
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на аэродроме в Анкоридже. Они практически одновременно вышли из самолетов, обменялись приветствиями на середине летного поля и коротко поговорили.Затем президенты сфотографировались, в это время над ними пролетел строй американских истребителей.Это первый визит главы российского государства на Аляску, а также седьмая по счету встреча Путина и Трампа.
