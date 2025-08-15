https://ria.ru/20250815/putin-2035658908.html
Путин "вернулся" в 15 августа из-за разницы во времени
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, прилетевший из Магадана на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, "вернулся" в 15 августа из-за 19-часовой разницы во времени. Глава государства в пятницу, 15 августа, работал в Магадане. Насыщенная программа президента закончилась поздно, поэтому Путин вылетел на Аляску уже ночью 16 августа. Перелет занял около четырех часов, при этом, когда Путин приземлился в Анкоридже, здесь еще было 10.54 утра 15 августа. Таким образом, президент РФ "вернулся" в 15 августа, прилетев из Магадана на Аляску. Через Берингов пролив, который пролетал Путин, проходит линия перемены дат. Из-за этого разница во времени составляет почти сутки, в частности, от Магадана Анкоридж отстает на 19 часов. При этом на Аляске у главы государства ожидаются длительные переговоры с Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что переговоры могут продлиться 6-7 часов. Сначала лидеры пообщаются тет-а-тет, затем с участием делегаций. По итогам саммита Путин и Трамп проведут пресс-конференцию.
