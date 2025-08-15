https://ria.ru/20250815/putin-2035658908.html

Путин "вернулся" в 15 августа из-за разницы во времени

Путин "вернулся" в 15 августа из-за разницы во времени - РИА Новости, 15.08.2025

Путин "вернулся" в 15 августа из-за разницы во времени

Президент России Владимир Путин, прилетевший из Магадана на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, "вернулся" в 15 августа из-за 19-часовой РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T23:28:00+03:00

2025-08-15T23:28:00+03:00

2025-08-15T23:28:00+03:00

владимир путин

магадан

аляска

россия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035654217_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_d0ea1cf1fec8f197f806c42ab06e8885.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, прилетевший из Магадана на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, "вернулся" в 15 августа из-за 19-часовой разницы во времени. Глава государства в пятницу, 15 августа, работал в Магадане. Насыщенная программа президента закончилась поздно, поэтому Путин вылетел на Аляску уже ночью 16 августа. Перелет занял около четырех часов, при этом, когда Путин приземлился в Анкоридже, здесь еще было 10.54 утра 15 августа. Таким образом, президент РФ "вернулся" в 15 августа, прилетев из Магадана на Аляску. Через Берингов пролив, который пролетал Путин, проходит линия перемены дат. Из-за этого разница во времени составляет почти сутки, в частности, от Магадана Анкоридж отстает на 19 часов. При этом на Аляске у главы государства ожидаются длительные переговоры с Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что переговоры могут продлиться 6-7 часов. Сначала лидеры пообщаются тет-а-тет, затем с участием делегаций. По итогам саммита Путин и Трамп проведут пресс-конференцию.

https://ria.ru/20250815/peregovory-2035646747.html

магадан

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, магадан, аляска, россия, дональд трамп