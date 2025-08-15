Рейтинг@Mail.ru
К пресс-конференции Путина и Трампа подготовили места для журналистов
23:23 15.08.2025 (обновлено: 23:55 15.08.2025)
К пресс-конференции Путина и Трампа подготовили места для журналистов
в мире
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Места для 200 журналистов подготовлены к пресс-конференции лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Планируется, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Речь идет о специально оборудованных местах в зале, также журналисты смогут зайти и послушать пресс-конференцию стоя. Предполагается, что на пресс-конференции будут присутствовать члены делегаций.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
в мире, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Места для 200 журналистов подготовлены к пресс-конференции лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Планируется, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров.
Речь идет о специально оборудованных местах в зале, также журналисты смогут зайти и послушать пресс-конференцию стоя.
Предполагается, что на пресс-конференции будут присутствовать члены делегаций.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
