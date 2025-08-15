https://ria.ru/20250815/putin-2035657651.html
К пресс-конференции Путина и Трампа подготовили места для журналистов
К пресс-конференции Путина и Трампа подготовили места для журналистов - РИА Новости, 15.08.2025
К пресс-конференции Путина и Трампа подготовили места для журналистов
Места для 200 журналистов подготовлены к пресс-конференции лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Места для 200 журналистов подготовлены к пресс-конференции лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Планируется, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Речь идет о специально оборудованных местах в зале, также журналисты смогут зайти и послушать пресс-конференцию стоя. Предполагается, что на пресс-конференции будут присутствовать члены делегаций.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
