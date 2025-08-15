https://ria.ru/20250815/putin-2035652005.html
Путин и Трамп находились в лимузине без переводчика, пишет NYT
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, находились в лимузине главы Белого дома без переводчика, пишет газета New York Times, отмечая, РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:56:00+03:00
2025-08-15T22:56:00+03:00
2025-08-15T23:55:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035646600_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ae354ed947f60d8d81e271d278a9077.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, находились в лимузине главы Белого дома без переводчика, пишет газета New York Times, отмечая, что российский лидер хорошо владеет английским языком и может поддержать на нем разговор."Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу", - говорится в материале издания.По данным газеты, тот факт, что лидеры РФ и США остались один на один без переводчика "может добавить таинственности" по поводу того, что они могли обсуждать в частном порядке.Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html
россия
сша
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035646600_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0fadf0450a99dc3a536f9d7226f76d8a.jpg
Путин и Трамп садятся в автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T22:56
true
PT0M09S
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
