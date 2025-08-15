https://ria.ru/20250815/putin-2035652005.html

Путин и Трамп находились в лимузине без переводчика, пишет NYT

Путин и Трамп находились в лимузине без переводчика, пишет NYT - РИА Новости, 15.08.2025

Путин и Трамп находились в лимузине без переводчика, пишет NYT

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, находились в лимузине главы Белого дома без переводчика, пишет газета New York Times, отмечая, РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T22:56:00+03:00

2025-08-15T22:56:00+03:00

2025-08-15T23:55:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035646600_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ae354ed947f60d8d81e271d278a9077.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, находились в лимузине главы Белого дома без переводчика, пишет газета New York Times, отмечая, что российский лидер хорошо владеет английским языком и может поддержать на нем разговор."Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу", - говорится в материале издания.По данным газеты, тот факт, что лидеры РФ и США остались один на один без переводчика "может добавить таинственности" по поводу того, что они могли обсуждать в частном порядке.Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и Трамп садятся в автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T22:56 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске