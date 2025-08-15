Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп находились в лимузине без переводчика, пишет NYT - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 15.08.2025 (обновлено: 23:55 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/putin-2035652005.html
Путин и Трамп находились в лимузине без переводчика, пишет NYT
Путин и Трамп находились в лимузине без переводчика, пишет NYT - РИА Новости, 15.08.2025
Путин и Трамп находились в лимузине без переводчика, пишет NYT
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, находились в лимузине главы Белого дома без переводчика, пишет газета New York Times, отмечая, РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:56:00+03:00
2025-08-15T23:55:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035646600_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ae354ed947f60d8d81e271d278a9077.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, находились в лимузине главы Белого дома без переводчика, пишет газета New York Times, отмечая, что российский лидер хорошо владеет английским языком и может поддержать на нем разговор."Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу", - говорится в материале издания.По данным газеты, тот факт, что лидеры РФ и США остались один на один без переводчика "может добавить таинственности" по поводу того, что они могли обсуждать в частном порядке.Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и Трамп садятся в автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T22:56
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035646600_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0fadf0450a99dc3a536f9d7226f76d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин и Трамп находились в лимузине без переводчика, пишет NYT

NYT: Путин и Трамп, вероятно, находились в лимузине Белого дома без переводчика

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, находились в лимузине главы Белого дома без переводчика, пишет газета New York Times, отмечая, что российский лидер хорошо владеет английским языком и может поддержать на нем разговор.
"Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу", - говорится в материале издания.
По данным газеты, тот факт, что лидеры РФ и США остались один на один без переводчика "может добавить таинственности" по поводу того, что они могли обсуждать в частном порядке.
Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского
Вчера, 22:49
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала