https://ria.ru/20250815/putin-2035646131.html
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в Анкоридже
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в Анкоридже - РИА Новости, 15.08.2025
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в Анкоридже
Истребители "стелс" пролетели над президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в момент их совместного фото в Анкоридже на Аляске, передает... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:31:00+03:00
2025-08-15T22:31:00+03:00
2025-08-15T23:24:00+03:00
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035649442_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3271bc221c3e89bd86597c2bba1c1ea8.jpg
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Истребители "стелс" пролетели над президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в момент их совместного фото в Анкоридже на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Самолет президента РФ приземлился на Аляске, где состоятся его переговоры с Трампом. Лидеры на летном поле на Аляске коротко поговорили и пожали друг другу руки.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035643545.html
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035649442_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_da3763e5ad9aa7ae91605e9413042374.jpg
Истребители пролетели над Путиным и Трампом
Стратегический бомбардировщик B-2 и истребители ВВС США пролетели над Путиным и Трампом в момент их совместного фото, передает корреспондент РИА Новости.
2025-08-15T22:31
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в Анкоридже
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в момент их совместного фото