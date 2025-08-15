Рейтинг@Mail.ru
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в Анкоридже - РИА Новости, 15.08.2025
22:31 15.08.2025 (обновлено: 23:24 15.08.2025)
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в Анкоридже
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в Анкоридже - РИА Новости, 15.08.2025
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в Анкоридже
Истребители "стелс" пролетели над президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в момент их совместного фото в Анкоридже на Аляске, передает... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:31:00+03:00
2025-08-15T23:24:00+03:00
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Истребители "стелс" пролетели над президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в момент их совместного фото в Анкоридже на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Самолет президента РФ приземлился на Аляске, где состоятся его переговоры с Трампом. Лидеры на летном поле на Аляске коротко поговорили и пожали друг другу руки.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
аляска
россия
Истребители пролетели над Путиным и Трампом
Стратегический бомбардировщик B-2 и истребители ВВС США пролетели над Путиным и Трампом в момент их совместного фото, передает корреспондент РИА Новости.
аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в Анкоридже

Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в момент их совместного фото

АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Истребители "стелс" пролетели над президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в момент их совместного фото в Анкоридже на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет президента РФ приземлился на Аляске, где состоятся его переговоры с Трампом. Лидеры на летном поле на Аляске коротко поговорили и пожали друг другу руки.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин жестом дал понять, что не услышал вопрос о прекращении конфликта
