https://ria.ru/20250815/putin-2035645887.html
На Аляске проходят переговоры Путина и Трампа
На Аляске проходят переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
На Аляске проходят переговоры Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-15T22:29:00+03:00
2025-08-15T22:29:00+03:00
2025-08-16T01:08:00+03:00
дональд трамп
владимир путин
в мире
аляска
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71e6c1b0d4fcb9680750235b3228e6d1.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.Встреча длится почти три часа.Саммит лидеров начался в узком составе, в формате "три на три", с российской стороны на нем присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров. Позднее к президентам присоединятся представители делегаций. Переговоры в расширенном составе должны продолжиться в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.Президенты общаются с помощью переводчиков.До этого американский лидер лично встретил своего российского коллегу на аэродроме. Они практически одновременно вышли из самолетов, обменялись приветствиями на середине летного поля и коротко поговорили. Затем президенты сфотографировались, в это время над ними пролетел строй американских истребителей.К месту проведения саммита Путин и Трамп поехали вместе на лимузине американского лидера, начав общаться уже в автомобиле.Саммит России и СШАКак сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры Путина и Трампа могут продлиться минимум шесть-семь часов.Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html
https://ria.ru/20250815/tramp-2035644063.html
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Полное видео с начала переговоров Путина и Трампа
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T22:29
true
PT1M04S
Начало двусторонней встречи Путина и Трампа
Начало двусторонней встречи Путина и Трампа
2025-08-15T22:29
true
PT0M30S
Начало переговоров Путина и Трампа
Начало переговоров Путина и Трампа
2025-08-15T22:29
true
PT0M31S
Рукопожатие Путина и Трампа
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T22:29
true
PT0M47S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650124_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_969cb1ed9fb03f059c64096feb658025.jpg
Путин и Трамп садятся в автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T22:29
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин, в мире, аляска, встреча путина и трампа на аляске
Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
На Аляске проходят переговоры Путина и Трампа
Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча длится почти три часа.
Саммит лидеров начался в узком составе, в формате "три на три", с российской стороны на нем присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.
Позднее к президентам присоединятся представители делегаций. Переговоры в расширенном составе должны продолжиться в формате рабочего завтрака, после чего Путин
и Трамп
выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.
Президенты общаются с помощью переводчиков.
До этого американский лидер лично встретил своего российского коллегу на аэродроме. Они практически одновременно вышли из самолетов, обменялись приветствиями на середине летного поля и коротко поговорили.
Затем президенты сфотографировались, в это время над ними пролетел строй американских истребителей.
К месту проведения саммита Путин и Трамп поехали вместе на лимузине американского лидера, начав общаться уже в автомобиле.
Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры Путина и Трампа могут продлиться минимум шесть-семь часов.
Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы
и Вашингтона
. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.