На Аляске проходят переговоры Путина и Трампа

22:29 15.08.2025 (обновлено: 01:08 16.08.2025)
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.Встреча длится почти три часа.Саммит лидеров начался в узком составе, в формате "три на три", с российской стороны на нем присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров. Позднее к президентам присоединятся представители делегаций. Переговоры в расширенном составе должны продолжиться в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.Президенты общаются с помощью переводчиков.До этого американский лидер лично встретил своего российского коллегу на аэродроме. Они практически одновременно вышли из самолетов, обменялись приветствиями на середине летного поля и коротко поговорили. Затем президенты сфотографировались, в это время над ними пролетел строй американских истребителей.К месту проведения саммита Путин и Трамп поехали вместе на лимузине американского лидера, начав общаться уже в автомобиле.Саммит России и СШАКак сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры Путина и Трампа могут продлиться минимум шесть-семь часов.Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча длится почти три часа.
Саммит лидеров начался в узком составе, в формате "три на три", с российской стороны на нем присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.
Позднее к президентам присоединятся представители делегаций. Переговоры в расширенном составе должны продолжиться в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.
Президенты общаются с помощью переводчиков.
До этого американский лидер лично встретил своего российского коллегу на аэродроме. Они практически одновременно вышли из самолетов, обменялись приветствиями на середине летного поля и коротко поговорили.
Затем президенты сфотографировались, в это время над ними пролетел строй американских истребителей.
К месту проведения саммита Путин и Трамп поехали вместе на лимузине американского лидера, начав общаться уже в автомобиле.

Саммит России и США

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры Путина и Трампа могут продлиться минимум шесть-семь часов.
Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
