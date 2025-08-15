https://ria.ru/20250815/putin-2035645887.html

На Аляске проходят переговоры Путина и Трампа

На Аляске проходят переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

На Аляске проходят переговоры Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-15T22:29:00+03:00

2025-08-15T22:29:00+03:00

2025-08-16T01:08:00+03:00

дональд трамп

владимир путин

в мире

аляска

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71e6c1b0d4fcb9680750235b3228e6d1.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.Встреча длится почти три часа.Саммит лидеров начался в узком составе, в формате "три на три", с российской стороны на нем присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров. Позднее к президентам присоединятся представители делегаций. Переговоры в расширенном составе должны продолжиться в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.Президенты общаются с помощью переводчиков.До этого американский лидер лично встретил своего российского коллегу на аэродроме. Они практически одновременно вышли из самолетов, обменялись приветствиями на середине летного поля и коротко поговорили. Затем президенты сфотографировались, в это время над ними пролетел строй американских истребителей.К месту проведения саммита Путин и Трамп поехали вместе на лимузине американского лидера, начав общаться уже в автомобиле.Саммит России и СШАКак сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры Путина и Трампа могут продлиться минимум шесть-семь часов.Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html

https://ria.ru/20250815/tramp-2035644063.html

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полное видео с начала переговоров Путина и Трампа 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T22:29 true PT1M04S

Начало двусторонней встречи Путина и Трампа Начало двусторонней встречи Путина и Трампа 2025-08-15T22:29 true PT0M30S

Начало переговоров Путина и Трампа Начало переговоров Путина и Трампа 2025-08-15T22:29 true PT0M31S

Рукопожатие Путина и Трампа 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T22:29 true PT0M47S

Путин и Трамп садятся в автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T22:29 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, владимир путин, в мире, аляска, встреча путина и трампа на аляске