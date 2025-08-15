https://ria.ru/20250815/putin-2035644588.html
Путин и Трамп коротко поговорили на летном поле в Анкоридже
в мире
аляска
россия
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на летном поле на Аляске коротко поговорили, пожали руки, передает корреспондент РИА Новости. Самолет президента РФ приземлился на Аляске, где состоятся его переговоры с Трампом. Лидеры на летном поле на Аляске коротко поговорили и пожали друг другу руки.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
аляска
россия
в мире, аляска, россия, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин
В мире, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин
