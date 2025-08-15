Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп начали общаться по пути на место переговоров - РИА Новости, 15.08.2025
22:19 15.08.2025 (обновлено: 22:22 15.08.2025)
Путин и Трамп начали общаться по пути на место переговоров
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали общаться по пути на двустороннюю встречу еще в автомобиле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.08.2025
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали общаться по пути на двустороннюю встречу еще в автомобиле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.После встречи на летном поле и рукопожатия Трамп предложил Путину сесть в сего автомобиль, российский президент согласился.Лидеры начали общаться еще в автомобиле по пути на двустороннюю встречу.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали общаться по пути на двустороннюю встречу еще в автомобиле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.
После встречи на летном поле и рукопожатия Трамп предложил Путину сесть в сего автомобиль, российский президент согласился.
Лидеры начали общаться еще в автомобиле по пути на двустороннюю встречу.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
