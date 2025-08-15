https://ria.ru/20250815/putin-2035642472.html
Мировые СМИ публикуют кадры встречи Путина и Трампа на Аляске
Мировые СМИ публикуют кадры встречи Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировые СМИ разместили на своих первых полосах кадры встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.Ведущие мировые издания публикуют кадры рукопожатия президентов, а также прибытия их самолетов на Аляску на первых полосах.В частности, за встречей активно следят американские газеты Washington Post и New York Times, британские Times, Telegraph и Guardian, немецкие издания Zeit и Handelsblatt, итальянская газета Corriere della Sera и испанское печатное издание Pais.Также кадры со встречи активно публикуют телеканалы, в том числе CNN и CBS, а также агентства.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035644746.html
