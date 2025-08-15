Рейтинг@Mail.ru
Мировые СМИ публикуют кадры встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
22:17 15.08.2025 (обновлено: 22:27 15.08.2025)
Мировые СМИ публикуют кадры встречи Путина и Трампа на Аляске
аляска
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировые СМИ разместили на своих первых полосах кадры встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.Ведущие мировые издания публикуют кадры рукопожатия президентов, а также прибытия их самолетов на Аляску на первых полосах.В частности, за встречей активно следят американские газеты Washington Post и New York Times, британские Times, Telegraph и Guardian, немецкие издания Zeit и Handelsblatt, итальянская газета Corriere della Sera и испанское печатное издание Pais.Также кадры со встречи активно публикуют телеканалы, в том числе CNN и CBS, а также агентства.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
аляска
россия
аляска, в мире, россия, владимир путин, дональд трамп
Аляска, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировые СМИ разместили на своих первых полосах кадры встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Ведущие мировые издания публикуют кадры рукопожатия президентов, а также прибытия их самолетов на Аляску на первых полосах.
В частности, за встречей активно следят американские газеты Washington Post и New York Times, британские Times, Telegraph и Guardian, немецкие издания Zeit и Handelsblatt, итальянская газета Corriere della Sera и испанское печатное издание Pais.
Также кадры со встречи активно публикуют телеканалы, в том числе CNN и CBS, а также агентства.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
АляскаВ миреРоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
