Путин и Трамп вышли из самолетов
2025-08-15T22:12:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске, первым на трап вышел американский лидер, через несколько секунд самолет покинул российский президент, передает корреспондент РИА Новости.Самолеты двух лидеров ранее приземлились на летном поле в Анкоридже. Президент США первым вышел на трап, через несколько секунд свой самолет покинул президент России.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
сша
россия
аляска
