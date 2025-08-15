https://ria.ru/20250815/putin-2035641584.html

Путин и Трамп вышли из самолетов

Путин и Трамп вышли из самолетов - РИА Новости, 15.08.2025

Путин и Трамп вышли из самолетов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске, первым на трап вышел... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T22:12:00+03:00

2025-08-15T22:12:00+03:00

2025-08-15T23:06:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

в мире

сша

россия

аляска

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035641281_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_ac7a7a1aaead8791d9eb20b50f386020.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске, первым на трап вышел американский лидер, через несколько секунд самолет покинул российский президент, передает корреспондент РИА Новости.Самолеты двух лидеров ранее приземлились на летном поле в Анкоридже. Президент США первым вышел на трап, через несколько секунд свой самолет покинул президент России.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html

сша

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп