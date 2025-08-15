Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп вышли из самолетов - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 15.08.2025 (обновлено: 23:06 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/putin-2035641584.html
Путин и Трамп вышли из самолетов
Путин и Трамп вышли из самолетов - РИА Новости, 15.08.2025
Путин и Трамп вышли из самолетов
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске, первым на трап вышел... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:12:00+03:00
2025-08-15T23:06:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035641281_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_ac7a7a1aaead8791d9eb20b50f386020.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске, первым на трап вышел американский лидер, через несколько секунд самолет покинул российский президент, передает корреспондент РИА Новости.Самолеты двух лидеров ранее приземлились на летном поле в Анкоридже. Президент США первым вышел на трап, через несколько секунд свой самолет покинул президент России.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035641281_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b56b8bb935867754895bfd8c4993b5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп
Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп вышли из самолетов

Путин и Трамп одновременно вышли из самолетов в аэропорту на Аляске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСамолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Самолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске, первым на трап вышел американский лидер, через несколько секунд самолет покинул российский президент, передает корреспондент РИА Новости.
Самолеты двух лидеров ранее приземлились на летном поле в Анкоридже. Президент США первым вышел на трап, через несколько секунд свой самолет покинул президент России.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского
Вчера, 22:49
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеВ миреСШАРоссияАляскаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала