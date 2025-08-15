Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом
21:08 15.08.2025 (обновлено: 21:22 15.08.2025)
Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом
Президент Владимир Путин после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Первому каналу."Да, могилы наших советских военных пилотов, там и гражданский один похоронен. Мы ожидаем, что после завершения всей программы рабочей, перед вылетом, Путин обязательно возложит цветы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Воздушную трассу Аляска — Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.Перед вылетом в США Путин возложил цветы к мемориалу "Героям Алсиба" в Магадане, который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Первому каналу.
"Да, могилы наших советских военных пилотов, там и гражданский один похоронен. Мы ожидаем, что после завершения всей программы рабочей, перед вылетом, Путин обязательно возложит цветы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Воздушную трассу Аляска — Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.
Перед вылетом в США Путин возложил цветы к мемориалу "Героям Алсиба" в Магадане, который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.
Саммит России и США

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
