Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом

Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом - РИА Новости, 15.08.2025

Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом

Президент Владимир Путин после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, заявил... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T21:08:00+03:00

2025-08-15T21:08:00+03:00

2025-08-15T21:22:00+03:00

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Первому каналу."Да, могилы наших советских военных пилотов, там и гражданский один похоронен. Мы ожидаем, что после завершения всей программы рабочей, перед вылетом, Путин обязательно возложит цветы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Воздушную трассу Аляска — Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.Перед вылетом в США Путин возложил цветы к мемориалу "Героям Алсиба" в Магадане, который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

