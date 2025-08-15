https://ria.ru/20250815/putin-2035631592.html
Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом
Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом - РИА Новости, 15.08.2025
Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом
Президент Владимир Путин после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, заявил... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:08:00+03:00
2025-08-15T21:08:00+03:00
2025-08-15T21:22:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Первому каналу."Да, могилы наших советских военных пилотов, там и гражданский один похоронен. Мы ожидаем, что после завершения всей программы рабочей, перед вылетом, Путин обязательно возложит цветы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Воздушную трассу Аляска — Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.Перед вылетом в США Путин возложил цветы к мемориалу "Героям Алсиба" в Магадане, который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035397696.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035344979.html
https://ria.ru/20250815/tramp-2035619541.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом
Путин после саммита планирует возложить цветы к могиле советских летчиков