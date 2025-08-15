https://ria.ru/20250815/putin-2035629406.html

Путин поручил провести в 2026 году форум "Открытый диалог"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по развитию формата международного взаимодействия, в том числе обеспечить проведение в 2026 году форума "Открытый диалог". Перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля. "Подготовить и представить предложения по развитию формата международного взаимодействия, инициированного в 2025 году в рамках открытого диалога "Будущее мира: новая платформа глобального роста"; с учетом реализации подпункта "а" настоящего пункта обеспечить проведение в 2026 году форума "Открытый диалог", - говорится в тексте поручения. Доклад представить поручено до 1 ноября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

