20:59 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/putin-2035629406.html
Путин поручил провести в 2026 году форум "Открытый диалог"
владимир путин
михаил мишустин
россия
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по развитию формата международного взаимодействия, в том числе обеспечить проведение в 2026 году форума "Открытый диалог". Перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля. "Подготовить и представить предложения по развитию формата международного взаимодействия, инициированного в 2025 году в рамках открытого диалога "Будущее мира: новая платформа глобального роста"; с учетом реализации подпункта "а" настоящего пункта обеспечить проведение в 2026 году форума "Открытый диалог", - говорится в тексте поручения. Доклад представить поручено до 1 ноября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
владимир путин, михаил мишустин, россия
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по развитию формата международного взаимодействия, в том числе обеспечить проведение в 2026 году форума "Открытый диалог".
Перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля.
"Подготовить и представить предложения по развитию формата международного взаимодействия, инициированного в 2025 году в рамках открытого диалога "Будущее мира: новая платформа глобального роста"; с учетом реализации подпункта "а" настоящего пункта обеспечить проведение в 2026 году форума "Открытый диалог", - говорится в тексте поручения.
Доклад представить поручено до 1 ноября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2025
Вчера, 20:48
 
Владимир ПутинМихаил МишустинРоссия
 
 
