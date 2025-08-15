Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил модернизировать программы повышения квалификации - РИА Новости, 15.08.2025
20:52 15.08.2025
Путин поручил модернизировать программы повышения квалификации
Путин поручил модернизировать программы повышения квалификации
2025-08-15T20:52:00+03:00
2025-08-15T20:52:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по модернизации программ по увеличению эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами субъектов РФ … с учетом ранее данных поручений (касающихся создания инструментов инвестирования в карьеру и совершенствования положений, регулирующих ученический договор) подготовить и представить предложения по модернизации программ повышения мобильности трудовых ресурсов и увеличению эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации", - говорится в перечне. Кроме того, президент поручил организовать системный учет результатов национальных рейтингов по трудоустройству выпускников при оценке эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Доклад по поручения ожидается до 1 октября 2025 года, далее – один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
россия
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил модернизировать программы повышения квалификации

Путин поручил подготовить предложения по повышению эффективности переподготовки

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по модернизации программ по увеличению эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
26 июля, 14:41
Правительство профинансирует программу повышения квалификации
26 июля, 14:41
"Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами субъектов РФ … с учетом ранее данных поручений (касающихся создания инструментов инвестирования в карьеру и совершенствования положений, регулирующих ученический договор) подготовить и представить предложения по модернизации программ повышения мобильности трудовых ресурсов и увеличению эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации", - говорится в перечне.
Кроме того, президент поручил организовать системный учет результатов национальных рейтингов по трудоустройству выпускников при оценке эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций.
Доклад по поручения ожидается до 1 октября 2025 года, далее – один раз в полгода.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
2 апреля, 14:01
Путин поручил создать комплексную систему повышения квалификации инженеров
2 апреля, 14:01
 
РоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
