Путин поручил модернизировать программы повышения квалификации
Путин поручил модернизировать программы повышения квалификации
2025-08-15T20:52:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по модернизации программ по увеличению эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами субъектов РФ … с учетом ранее данных поручений (касающихся создания инструментов инвестирования в карьеру и совершенствования положений, регулирующих ученический договор) подготовить и представить предложения по модернизации программ повышения мобильности трудовых ресурсов и увеличению эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации", - говорится в перечне. Кроме того, президент поручил организовать системный учет результатов национальных рейтингов по трудоустройству выпускников при оценке эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Доклад по поручения ожидается до 1 октября 2025 года, далее – один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
