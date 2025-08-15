https://ria.ru/20250815/putin-2035627958.html

Путин поручил модернизировать программы повышения квалификации

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по модернизации программ по увеличению эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами субъектов РФ … с учетом ранее данных поручений (касающихся создания инструментов инвестирования в карьеру и совершенствования положений, регулирующих ученический договор) подготовить и представить предложения по модернизации программ повышения мобильности трудовых ресурсов и увеличению эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации", - говорится в перечне. Кроме того, президент поручил организовать системный учет результатов национальных рейтингов по трудоустройству выпускников при оценке эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Доклад по поручения ожидается до 1 октября 2025 года, далее – один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

