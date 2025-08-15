Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/putin-2035626945.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе
Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе - РИА Новости, 15.08.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря текущего года рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:46:00+03:00
2025-08-15T20:46:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957736772_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_0248303612a6d56414236ab97023299a.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря текущего года рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы, говорится в перечне поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Доклад – до 31 декабря 2025 года". Путин, выступая на ПМЭФ летом, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде. Он отмечал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспорт, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение, то есть речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Правительство РФ в июле сообщило о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения соответствующих издержек. В свою очередь, Минтранс в конце июля сообщал РИА Новости о доработке концепции национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства.
https://ria.ru/20250729/mintrans-2032147913.html
https://ria.ru/20250815/putin-2035626211.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957736772_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_447d204ba9b884a0051ddaa74f9f75cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе

Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря текущего года рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы, говорится в перечне поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Доклад – до 31 декабря 2025 года".
Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Минтранс рассказал о доработке цифровой транспортной платформы
29 июля, 15:29
Путин, выступая на ПМЭФ летом, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде.
Он отмечал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспорт, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение, то есть речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
Правительство РФ в июле сообщило о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения соответствующих издержек.
В свою очередь, Минтранс в конце июля сообщал РИА Новости о доработке концепции национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин поручил разработать план структурных изменений в российской экономике
Вчера, 20:43
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала