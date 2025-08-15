https://ria.ru/20250815/putin-2035626945.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе

Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе

2025-08-15T20:46:00+03:00

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря текущего года рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы, говорится в перечне поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Доклад – до 31 декабря 2025 года". Путин, выступая на ПМЭФ летом, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде. Он отмечал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспорт, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение, то есть речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Правительство РФ в июле сообщило о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения соответствующих издержек. В свою очередь, Минтранс в конце июля сообщал РИА Новости о доработке концепции национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства.

