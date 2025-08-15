https://ria.ru/20250815/putin-2035626945.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе
Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе - РИА Новости, 15.08.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря текущего года рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:46:00+03:00
2025-08-15T20:46:00+03:00
2025-08-15T20:46:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957736772_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_0248303612a6d56414236ab97023299a.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря текущего года рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы, говорится в перечне поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Доклад – до 31 декабря 2025 года". Путин, выступая на ПМЭФ летом, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде. Он отмечал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспорт, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение, то есть речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Правительство РФ в июле сообщило о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения соответствующих издержек. В свою очередь, Минтранс в конце июля сообщал РИА Новости о доработке концепции национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства.
https://ria.ru/20250729/mintrans-2032147913.html
https://ria.ru/20250815/putin-2035626211.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957736772_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_447d204ba9b884a0051ddaa74f9f75cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе
Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о цифровой логистической платформе
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря текущего года рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы, говорится в перечне поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Доклад – до 31 декабря 2025 года".
Путин
, выступая на ПМЭФ летом, отмечал, что в России
заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде.
Он отмечал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспорт, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение, то есть речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
Правительство РФ в июле сообщило о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина
Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения соответствующих издержек.
В свою очередь, Минтранс в конце июля сообщал РИА Новости о доработке концепции национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства.