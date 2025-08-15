Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать план структурных изменений в российской экономике - РИА Новости, 15.08.2025
20:43 15.08.2025
Путин поручил разработать план структурных изменений в российской экономике
Путин поручил разработать план структурных изменений в российской экономике
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству разработать и утвердить план структурных изменений в российской экономике. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать и утвердить план структурных изменений в российской экономике", - говорится в документе. План должен предусматривать следующие основные направления: изменение структуры занятости и структуры потребления; повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития экономики страны; трансформацию структуры внешней торговли. А также повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года.
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству разработать и утвердить план структурных изменений в российской экономике.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать и утвердить план структурных изменений в российской экономике", - говорится в документе.
План должен предусматривать следующие основные направления: изменение структуры занятости и структуры потребления; повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития экономики страны; трансформацию структуры внешней торговли. А также повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.
Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года.
Матвиенко рассказала о выполнении поручений Путина, данных на ПМЭФ
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
