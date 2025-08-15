https://ria.ru/20250815/putin-2035626211.html

Путин поручил разработать план структурных изменений в российской экономике

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству разработать и утвердить план структурных изменений в российской экономике. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать и утвердить план структурных изменений в российской экономике", - говорится в документе. План должен предусматривать следующие основные направления: изменение структуры занятости и структуры потребления; повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития экономики страны; трансформацию структуры внешней торговли. А также повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года.

