Путин поручил до октября создать группу по сохранению памятников культуры - РИА Новости, 15.08.2025
20:39 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/putin-2035625866.html
Путин поручил до октября создать группу по сохранению памятников культуры
Путин поручил до октября создать группу по сохранению памятников культуры
1920
1080
true
1920
1440
true
россия, владимир путин, культура
Россия, Владимир Путин, Культура
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября создать межведомственную рабочую группу для повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия народов России.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации создать межведомственную рабочую группу по повышению эффективности мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения – 1 октября 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин поручил подготовить решения по восстановлению памятников культуры
20 июня, 16:57
 
РоссияВладимир ПутинКультура
 
 
