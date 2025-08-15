https://ria.ru/20250815/putin-2035625866.html
Путин поручил до октября создать группу по сохранению памятников культуры
россия
владимир путин
культура
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября создать межведомственную рабочую группу для повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия народов России. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации создать межведомственную рабочую группу по повышению эффективности мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии", - говорится в документе. Срок исполнения поручения – 1 октября 2025 года.
