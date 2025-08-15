https://ria.ru/20250815/putin-2035624810.html

Путин поручил сократить сроки внедрения перспективных технологий

Путин поручил сократить сроки внедрения перспективных технологий - РИА Новости, 15.08.2025

Путин поручил сократить сроки внедрения перспективных технологий

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обратить особое внимание на кардинальное сокращение сроков внедрения перспективных технологий в сфере обороны. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T20:31:00+03:00

2025-08-15T20:31:00+03:00

2025-08-15T20:31:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обратить особое внимание на кардинальное сокращение сроков внедрения перспективных технологий в сфере обороны. Соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля. "При реализации с участием Минобороны России подпункта "е" пункта 1 настоящего перечня поручений обратить особое внимание на необходимость: кардинального сокращения сроков выявления перспективных технологических решений и их внедрения в сфере обороны и безопасности, включая ускоренную организацию серийного производства эффективной продукции, с учетом мнения специалистов, непосредственно использующих или производящих соответствующие изделия", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250729/tekhnologii-2032122223.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин