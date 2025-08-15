Путин поручил сократить сроки внедрения перспективных технологий

Рейтинг@Mail.ru
20:31 15.08.2025
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обратить особое внимание на кардинальное сокращение сроков внедрения перспективных технологий в сфере обороны. Соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля. "При реализации с участием Минобороны России подпункта "е" пункта 1 настоящего перечня поручений обратить особое внимание на необходимость: кардинального сокращения сроков выявления перспективных технологических решений и их внедрения в сфере обороны и безопасности, включая ускоренную организацию серийного производства эффективной продукции, с учетом мнения специалистов, непосредственно использующих или производящих соответствующие изделия", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин
Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обратить особое внимание на кардинальное сокращение сроков внедрения перспективных технологий в сфере обороны.
Соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля.
"При реализации с участием Минобороны России подпункта "е" пункта 1 настоящего перечня поручений обратить особое внимание на необходимость: кардинального сокращения сроков выявления перспективных технологических решений и их внедрения в сфере обороны и безопасности, включая ускоренную организацию серийного производства эффективной продукции, с учетом мнения специалистов, непосредственно использующих или производящих соответствующие изделия", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Путин рассказал об успехах России в развитии технологий ИИ
29 июля, 13:57
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
