Путин поручил сократить сроки внедрения перспективных технологий
2025-08-15T20:31:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обратить особое внимание на кардинальное сокращение сроков внедрения перспективных технологий в сфере обороны. Соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля. "При реализации с участием Минобороны России подпункта "е" пункта 1 настоящего перечня поручений обратить особое внимание на необходимость: кардинального сокращения сроков выявления перспективных технологических решений и их внедрения в сфере обороны и безопасности, включая ускоренную организацию серийного производства эффективной продукции, с учетом мнения специалистов, непосредственно использующих или производящих соответствующие изделия", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
