Путин поручил кабмину проработать идеи по созданию новой модели торговли

Путин поручил кабмину проработать идеи по созданию новой модели торговли - РИА Новости, 15.08.2025

Путин поручил кабмину проработать идеи по созданию новой модели торговли

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T20:21:00+03:00

2025-08-15T20:21:00+03:00

2025-08-15T20:27:00+03:00

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики, соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации разработать при участии делового сообщества и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности, предусматривающей актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики, в том числе в части, касающейся возможности применения платформенных технологий", - говорится в документе.Срок выполнения - до 1 октября.

россия

