https://ria.ru/20250815/putin-2035623756.html
Путин поручил кабмину проработать идеи по созданию новой модели торговли
Путин поручил кабмину проработать идеи по созданию новой модели торговли - РИА Новости, 15.08.2025
Путин поручил кабмину проработать идеи по созданию новой модели торговли
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:21:00+03:00
2025-08-15T20:21:00+03:00
2025-08-15T20:27:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики, соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации разработать при участии делового сообщества и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности, предусматривающей актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики, в том числе в части, касающейся возможности применения платформенных технологий", - говорится в документе.Срок выполнения - до 1 октября.
https://ria.ru/20250815/putin-2035623375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин поручил кабмину проработать идеи по созданию новой модели торговли
Путин поручил кабмину до октября проработать идеи по созданию модели торговли