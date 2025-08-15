https://ria.ru/20250815/putin-2035623375.html
Путин поручил ЦБ доложить о переходе к использованию цифрового рубля
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину до 15 октября доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубля, в том числе в бюджете.Соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся 18—21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Банку России совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, определив сроки реализации соответствующих этапов", — говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 15 октября, далее — один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Также Путин поручил кабмину и ЦБ при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации "с учетом ранее данного поручения" обеспечить расширение практики применения механизма банковского кредитования под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.Этот доклад необходимо представить до 1 декабря. Ответственными назначены также Мишустин и Набиуллина.
