https://ria.ru/20250815/putin-2035623375.html

Путин поручил ЦБ доложить о переходе к использованию цифрового рубля

Путин поручил ЦБ доложить о переходе к использованию цифрового рубля - РИА Новости, 15.08.2025

Путин поручил ЦБ доложить о переходе к использованию цифрового рубля

Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину до 15 октября доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубля, в том числе в бюджете. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T20:19:00+03:00

2025-08-15T20:19:00+03:00

2025-08-15T20:54:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину до 15 октября доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубля, в том числе в бюджете.Соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся 18—21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Банку России совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, определив сроки реализации соответствующих этапов", — говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 15 октября, далее — один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Также Путин поручил кабмину и ЦБ при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации "с учетом ранее данного поручения" обеспечить расширение практики применения механизма банковского кредитования под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.Этот доклад необходимо представить до 1 декабря. Ответственными назначены также Мишустин и Набиуллина.

https://ria.ru/20250731/banki-2032695756.html

https://ria.ru/20250731/putin-2032683534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)