Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда
20:14 15.08.2025 (обновлено: 20:26 15.08.2025)
Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда
Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда - РИА Новости, 15.08.2025
Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и кабмину обеспечить изменения трудового законодательства в направлении гибкости рынка труда,... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и кабмину обеспечить изменения трудового законодательства в направлении гибкости рынка труда, соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с вопросами повышения гибкости рынка труда и применения институтов сверхурочной работы и работы по совместительству", - говорится в документе.Срок выполнения - до 1 октября.
Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда

Путин рекомендовал Госдуме и кабмину изменить трудовое законодательство

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и кабмину обеспечить изменения трудового законодательства в направлении гибкости рынка труда, соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с вопросами повышения гибкости рынка труда и применения институтов сверхурочной работы и работы по совместительству", - говорится в документе.
Срок выполнения - до 1 октября.
Путин заявил о необходимости донастраивать трудовое законодательство
20 июня, 16:08
20 июня, 16:08
 
