https://ria.ru/20250815/putin-2035623219.html
Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда
Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда - РИА Новости, 15.08.2025
Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и кабмину обеспечить изменения трудового законодательства в направлении гибкости рынка труда,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:14:00+03:00
2025-08-15T20:14:00+03:00
2025-08-15T20:26:00+03:00
владимир путин
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и кабмину обеспечить изменения трудового законодательства в направлении гибкости рынка труда, соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с вопросами повышения гибкости рынка труда и применения институтов сверхурочной работы и работы по совместительству", - говорится в документе.Срок выполнения - до 1 октября.
https://ria.ru/20250620/rossiya-2024275354.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d073a5f0647bc26cb632403e21fe4da2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, госдума рф
Владимир Путин, Общество, Россия, Госдума РФ
Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда
Путин рекомендовал Госдуме и кабмину изменить трудовое законодательство