Рейтинг@Mail.ru
Путин направил соболезнования руководству Пакистана из-за наводнения - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 15.08.2025 (обновлено: 20:16 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/putin-2035623091.html
Путин направил соболезнования руководству Пакистана из-за наводнения
Путин направил соболезнования руководству Пакистана из-за наводнения - РИА Новости, 15.08.2025
Путин направил соболезнования руководству Пакистана из-за наводнения
Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с трагическими последствиями наводнения, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:10:00+03:00
2025-08-15T20:16:00+03:00
владимир путин
россия
пакистан
хайбер-пахтунхва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с трагическими последствиями наводнения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент! Уважаемый господин премьер-министр! Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20250815/putin-2035587044.html
россия
пакистан
хайбер-пахтунхва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, пакистан, хайбер-пахтунхва
Владимир Путин, Россия, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва
Путин направил соболезнования руководству Пакистана из-за наводнения

Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи наводнением

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с трагическими последствиями наводнения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент! Уважаемый господин премьер-министр! Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
Путин возложил цветы к мемориалу Героям АлСиба. Кадры из Магадана - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба"
Вчера, 17:25
 
Владимир ПутинРоссияПакистанХайбер-Пахтунхва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала