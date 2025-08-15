https://ria.ru/20250815/putin-2035623091.html
Путин направил соболезнования руководству Пакистана из-за наводнения
Путин направил соболезнования руководству Пакистана из-за наводнения - РИА Новости, 15.08.2025
Путин направил соболезнования руководству Пакистана из-за наводнения
Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с трагическими последствиями наводнения, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:10:00+03:00
2025-08-15T20:10:00+03:00
2025-08-15T20:16:00+03:00
владимир путин
россия
пакистан
хайбер-пахтунхва
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с трагическими последствиями наводнения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент! Уважаемый господин премьер-министр! Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
россия
пакистан
хайбер-пахтунхва
Путин направил соболезнования руководству Пакистана из-за наводнения
