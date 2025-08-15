https://ria.ru/20250815/putin-2035623091.html

Путин направил соболезнования руководству Пакистана из-за наводнения

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с трагическими последствиями наводнения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент! Уважаемый господин премьер-министр! Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.

