https://ria.ru/20250815/putin-2035587044.html

Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба"

Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба" - РИА Новости, 15.08.2025

Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба"

Президент России Владимир Путин, завершая поездку в Магадан, возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба", который символизирует сотрудничество Советского Союза и РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T17:25:00+03:00

2025-08-15T17:25:00+03:00

2025-08-15T17:40:00+03:00

сша

магадан

ссср

владимир путин

дональд трамп

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035591824_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e7a7f2e779ae4ee715013f5fb3d84e2.jpg

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, завершая поездку в Магадан, возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба", который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны. Путин без головного убора под дождем возложил 20 алых роз к мемориалу. Глава государства возложил цветы к мемориалу, отошел на несколько шагов, посмотрел на памятник, после чего поклонился.Во время церемонии возложения дирижер штаба Восточного военного округа исполнил на трубе мелодию "Тишина" Льва Гурова.Воздушную трассу Аляска-Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу. Путин в пятницу прилетел в Магаданскую область. После рабочей программы в этом регионе Путин отправится на Аляску, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Монумент "Героям АлСиба" в Магадане посвящен подвигу пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии, переправлявших самолеты по трассе Аляска-Сибирь. Скульптурная композиция изображает рукопожатие советского и американского летчиков на фоне крыла самолета, увековечивая историю сотрудничества СССР и США в годы войны. Памятник открыли в день 75-летия Победы - 9 мая 2020 года. Мемориал расположен около здания аэровокзала на 13 километре федеральной трассы "Колыма". Выбор места неслучаен: старый аэропорт Магадана играл ключевую роль в обеспечении материальных ресурсов воздушной трассы Аляска-Сибирь. Этот маршрут действовал с 1942 по 1945 год между Фэрбенксом на Аляске и Красноярском. Он проходил через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в столице региона, а также посёлках Сеймчан и Берелех. Маршрут использовали для перегонки самолетов, поставляемых Штатами в СССР в рамках ленд-лиза. Началом полетов по трассе США – Уэлькаль – Анадырь – Сеймчан и далее через Якутск, Иркутск и Красноярск считается 7 октября 1942 года. Всего за годы войны летчики перебросили по АлСибу почти 8 тысяч самолетов. Полёты по этому маршруту в сложных условиях Севера были связаны с большим риском. Самым трудным и опасным был путь протяжённостью 1,2 тысячи километров от Сеймчана до Якутска, проходивший над горным хребтом Черского и Верхоянским, вблизи "Полюса холода" - Оймякона. Летчикам в этих условиях приходилось летать на больших высотах и при очень низких температурах, применяя кислородные маски.

https://ria.ru/20250815/putin-2035581845.html

https://ria.ru/20250815/putin-2035574537.html

сша

магадан

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба". Кадры из Магадана Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба". Кадры из Магадана 2025-08-15T17:25 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, магадан, ссср, владимир путин, дональд трамп, политика