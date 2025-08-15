Рейтинг@Mail.ru
17:25 15.08.2025
Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба"
сша
магадан
ссср
владимир путин
дональд трамп
политика
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, завершая поездку в Магадан, возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба", который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны. Путин без головного убора под дождем возложил 20 алых роз к мемориалу. Глава государства возложил цветы к мемориалу, отошел на несколько шагов, посмотрел на памятник, после чего поклонился.Во время церемонии возложения дирижер штаба Восточного военного округа исполнил на трубе мелодию "Тишина" Льва Гурова.Воздушную трассу Аляска-Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу. Путин в пятницу прилетел в Магаданскую область. После рабочей программы в этом регионе Путин отправится на Аляску, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Монумент "Героям АлСиба" в Магадане посвящен подвигу пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии, переправлявших самолеты по трассе Аляска-Сибирь. Скульптурная композиция изображает рукопожатие советского и американского летчиков на фоне крыла самолета, увековечивая историю сотрудничества СССР и США в годы войны. Памятник открыли в день 75-летия Победы - 9 мая 2020 года. Мемориал расположен около здания аэровокзала на 13 километре федеральной трассы "Колыма". Выбор места неслучаен: старый аэропорт Магадана играл ключевую роль в обеспечении материальных ресурсов воздушной трассы Аляска-Сибирь. Этот маршрут действовал с 1942 по 1945 год между Фэрбенксом на Аляске и Красноярском. Он проходил через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в столице региона, а также посёлках Сеймчан и Берелех. Маршрут использовали для перегонки самолетов, поставляемых Штатами в СССР в рамках ленд-лиза. Началом полетов по трассе США – Уэлькаль – Анадырь – Сеймчан и далее через Якутск, Иркутск и Красноярск считается 7 октября 1942 года. Всего за годы войны летчики перебросили по АлСибу почти 8 тысяч самолетов. Полёты по этому маршруту в сложных условиях Севера были связаны с большим риском. Самым трудным и опасным был путь протяжённостью 1,2 тысячи километров от Сеймчана до Якутска, проходивший над горным хребтом Черского и Верхоянским, вблизи "Полюса холода" - Оймякона. Летчикам в этих условиях приходилось летать на больших высотах и при очень низких температурах, применяя кислородные маски.
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, завершая поездку в Магадан, возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба", который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.
Путин без головного убора под дождем возложил 20 алых роз к мемориалу. Глава государства возложил цветы к мемориалу, отошел на несколько шагов, посмотрел на памятник, после чего поклонился.
Во время церемонии возложения дирижер штаба Восточного военного округа исполнил на трубе мелодию "Тишина" Льва Гурова.
Воздушную трассу Аляска-Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе реализации мастер-плана города Магадан - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путину на презентации магаданской продукции показали "мясо морского зверя"
Вчера, 17:11
Путин в пятницу прилетел в Магаданскую область. После рабочей программы в этом регионе Путин отправится на Аляску, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Монумент "Героям АлСиба" в Магадане посвящен подвигу пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии, переправлявших самолеты по трассе Аляска-Сибирь. Скульптурная композиция изображает рукопожатие советского и американского летчиков на фоне крыла самолета, увековечивая историю сотрудничества СССР и США в годы войны.
Памятник открыли в день 75-летия Победы - 9 мая 2020 года. Мемориал расположен около здания аэровокзала на 13 километре федеральной трассы "Колыма". Выбор места неслучаен: старый аэропорт Магадана играл ключевую роль в обеспечении материальных ресурсов воздушной трассы Аляска-Сибирь.
Этот маршрут действовал с 1942 по 1945 год между Фэрбенксом на Аляске и Красноярском. Он проходил через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в столице региона, а также посёлках Сеймчан и Берелех. Маршрут использовали для перегонки самолетов, поставляемых Штатами в СССР в рамках ленд-лиза. Началом полетов по трассе США – Уэлькаль – Анадырь – Сеймчан и далее через Якутск, Иркутск и Красноярск считается 7 октября 1942 года.
Всего за годы войны летчики перебросили по АлСибу почти 8 тысяч самолетов. Полёты по этому маршруту в сложных условиях Севера были связаны с большим риском. Самым трудным и опасным был путь протяжённостью 1,2 тысячи километров от Сеймчана до Якутска, проходивший над горным хребтом Черского и Верхоянским, вблизи "Полюса холода" - Оймякона. Летчикам в этих условиях приходилось летать на больших высотах и при очень низких температурах, применяя кислородные маски.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды
Вчера, 16:52
 
