Путин прокомментировал строительство больницы в Магадане

Путин прокомментировал строительство больницы в Магадане

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру строительства РФ Иреку Файзулину устранить формальности, которые мешают строительству новой инфекционной больницы в Магаданской области. Носов во время совещания по развитию Магадана доложил президенту, что в области разработана проектно-сметная документация для строительства новой инфекционной больницы. Но регион не может начать госэкспертизу сметной документации, так как не определен источник финансирования, сказал губернатор. "В то же самое время средства федерального бюджета на реализацию проекта не могут быть определены, потому что нет госэкспертизы. Получается замкнутый круг", - сказал Носов и попросил у президента поддержки в решении этого вопроса. Путин попросил доложить по этой теме министра строительства РФ Ирека Файзулина. Тот сообщил главе государства, что по поручению президента министерство внесет изменения в постановление и примет документы в экспертизу. "Чтобы формально ничего не мешало, тогда действительно сделайте эти изменения", - сказал Путин. Также Путин попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прокомментировать ситуацию с больницей. Тот ответил, что в регионе действительно есть потребность в ее строительстве.Путин прилетел в Магадан перед запланированной на пятницу встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

