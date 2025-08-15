Рейтинг@Mail.ru
17:09 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/putin-2035580958.html
Путин призвал обеспечить финансирование мастер-планов Дальнего Востока
Мастер-планы по развитию городов Дальнего Востока должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2025
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Мастер-планы по развитию городов Дальнего Востока должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу провел совещание по развитию Магадана. "Все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами. Отмечу, что в ряде нацпроектов уже сформированы отдельные разделы по финансированию мероприятий мастер-планов дальневосточных городов. Также по предложению Минфина на эти цели будет выделено 5% от бюджетов отраслевых государственных программ", - отметил президент. Ранее Путин поддержал предложение о выделении специального лимита на реализацию мастер-планов городов Арктики и Дальнего Востока. Этот лимит по предложению Минфина должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет.
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Мастер-планы по развитию городов Дальнего Востока должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу провел совещание по развитию Магадана.
"Все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами. Отмечу, что в ряде нацпроектов уже сформированы отдельные разделы по финансированию мероприятий мастер-планов дальневосточных городов. Также по предложению Минфина на эти цели будет выделено 5% от бюджетов отраслевых государственных программ", - отметил президент.
Ранее Путин поддержал предложение о выделении специального лимита на реализацию мастер-планов городов Арктики и Дальнего Востока. Этот лимит по предложению Минфина должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет.
