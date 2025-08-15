https://ria.ru/20250815/putin-2035580958.html

Путин призвал обеспечить финансирование мастер-планов Дальнего Востока

Путин призвал обеспечить финансирование мастер-планов Дальнего Востока - РИА Новости, 15.08.2025

Путин призвал обеспечить финансирование мастер-планов Дальнего Востока

Мастер-планы по развитию городов Дальнего Востока должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T17:09:00+03:00

2025-08-15T17:09:00+03:00

2025-08-15T17:09:00+03:00

дальний восток

россия

магадан

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035576668_0:0:2375:1336_1920x0_80_0_0_2c2cc2360c54432d2689ab16565f03a5.jpg

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Мастер-планы по развитию городов Дальнего Востока должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу провел совещание по развитию Магадана. "Все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами. Отмечу, что в ряде нацпроектов уже сформированы отдельные разделы по финансированию мероприятий мастер-планов дальневосточных городов. Также по предложению Минфина на эти цели будет выделено 5% от бюджетов отраслевых государственных программ", - отметил президент. Ранее Путин поддержал предложение о выделении специального лимита на реализацию мастер-планов городов Арктики и Дальнего Востока. Этот лимит по предложению Минфина должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет.

https://realty.ria.ru/20250606/putin-2021377196.html

дальний восток

россия

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, россия, магадан, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), общество