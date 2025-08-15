https://ria.ru/20250815/putin-2035577937.html
В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску
В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску
Президент России Владимир Путин во время перелета на Аляску будет работать с документами, в том числе по всем тезисам предстоящего саммита с лидером США... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время перелета на Аляску будет работать с документами, в том числе по всем тезисам предстоящего саммита с лидером США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тезисы по всей проблематике, и хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно изучает", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, чем глава государства займется во время перелета на Аляску.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
