Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 15.08.2025 (обновлено: 17:17 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/putin-2035577937.html
В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску
В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску
Президент России Владимир Путин во время перелета на Аляску будет работать с документами, в том числе по всем тезисам предстоящего саммита с лидером США... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:00:00+03:00
2025-08-15T17:17:00+03:00
политика
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737218616_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_854684dc28599e59369ce00dc9dadd77.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время перелета на Аляску будет работать с документами, в том числе по всем тезисам предстоящего саммита с лидером США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тезисы по всей проблематике, и хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно изучает", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, чем глава государства займется во время перелета на Аляску.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737218616_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_9f9b7d5dff543b13bb68a392fb8bb031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Политика, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску

Песков: Путин по пути на Аляску на саммит с Трампом будет работать с документами

© POOL | Перейти в медиабанкСамолет президента РФ Владимира Путина
Самолет президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время перелета на Аляску будет работать с документами, в том числе по всем тезисам предстоящего саммита с лидером США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тезисы по всей проблематике, и хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно изучает", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, чем глава государства займется во время перелета на Аляску.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
ПолитикаАляскаВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала