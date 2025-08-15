https://ria.ru/20250815/putin-2035577937.html

В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску

В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025

В Кремле рассказали, чем займется Путин во время перелета на Аляску

Президент России Владимир Путин во время перелета на Аляску будет работать с документами, в том числе по всем тезисам предстоящего саммита с лидером США... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T17:00:00+03:00

2025-08-15T17:00:00+03:00

2025-08-15T17:17:00+03:00

политика

аляска

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737218616_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_854684dc28599e59369ce00dc9dadd77.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время перелета на Аляску будет работать с документами, в том числе по всем тезисам предстоящего саммита с лидером США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тезисы по всей проблематике, и хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно изучает", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, чем глава государства займется во время перелета на Аляску.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске