Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды
Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды - РИА Новости, 15.08.2025
Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды
15.08.2025
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды, заявил президент России Владимир Путин. "Мастер-планы помогают эффективному решению ключевой задачи, а именно формированию современной, благоприятной и комфортной среды, без которой о развитии экономики в городе трудно говорить", - сказал глава государства в ходе совещания о ходе реализации мастер-плана города Магадана. Путин добавил, что реализация мастер-планов позволяет обеспечить сбалансированное и гармоничное развитие городов. "Разумеется, все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами", - заключил президент.
