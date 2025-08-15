https://ria.ru/20250815/putin-2035574537.html

Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды

общество

россия

магадан

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды, заявил президент России Владимир Путин. "Мастер-планы помогают эффективному решению ключевой задачи, а именно формированию современной, благоприятной и комфортной среды, без которой о развитии экономики в городе трудно говорить", - сказал глава государства в ходе совещания о ходе реализации мастер-плана города Магадана. Путин добавил, что реализация мастер-планов позволяет обеспечить сбалансированное и гармоничное развитие городов. "Разумеется, все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами", - заключил президент.

общество, россия, магадан, владимир путин