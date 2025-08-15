Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды - РИА Новости, 15.08.2025
16:52 15.08.2025
Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды
Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды - РИА Новости, 15.08.2025
Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды
Мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2025
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды, заявил президент России Владимир Путин. "Мастер-планы помогают эффективному решению ключевой задачи, а именно формированию современной, благоприятной и комфортной среды, без которой о развитии экономики в городе трудно говорить", - сказал глава государства в ходе совещания о ходе реализации мастер-плана города Магадана. Путин добавил, что реализация мастер-планов позволяет обеспечить сбалансированное и гармоничное развитие городов. "Разумеется, все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами", - заключил президент.
Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды

Путин: мастер-планы помогают в формировании благоприятной городской среды

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды, заявил президент России Владимир Путин.
"Мастер-планы помогают эффективному решению ключевой задачи, а именно формированию современной, благоприятной и комфортной среды, без которой о развитии экономики в городе трудно говорить", - сказал глава государства в ходе совещания о ходе реализации мастер-плана города Магадана.
Путин добавил, что реализация мастер-планов позволяет обеспечить сбалансированное и гармоничное развитие городов.
"Разумеется, все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами", - заключил президент.
Путин провел совещание по вопросам развития Магадана
