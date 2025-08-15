Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание по вопросам развития Магадана
16:37 15.08.2025 (обновлено: 18:17 15.08.2025)
Путин провел совещание по вопросам развития Магадана
Путин провел совещание по вопросам развития Магадана
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Магадана, посетил новые объекты в городе и встретился с губернатором. Главное — в материале РИА... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:37:00+03:00
2025-08-15T18:17:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035570654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6eea37b321004d0c7812425bc6da2f0.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Магадана, посетил новые объекты в городе и встретился с губернатором. Главное — в материале РИА Новости.О развитии Магадана"Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города".&quot;Необходимо посмотреть, что удалось сделать и какие проблемные вопросы остаются, а затем подробнее остановимся на мастер-плане развития самого Магадана&quot;.Посещение объектов в МагаданеПрезидент побывал на уникальном заводе по производству капсулированных пищевых добавок с омега-3 в Магадане. "Омега-Си" работает с 2023 года. Это первое в России предприятие, выпускающее такую продукцию из белой рыбы Охотского моря — сардины и сельди.Путин также осмотрел открытый в 2023-м спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский", строительство профинансировали по его поручению. Он включает:Объект может одновременно принять 248 спортсменов и 600 зрителей.Встреча с губернаторомЗатем президент встретился с главой Магаданской области Сергеем Носовым. Он доложил о социально-экономическом положении в регионе. В числе прочих была затронута тема добычи полезных ископаемых, в частности золота и редкоземельных металлов, вопросы энергетики.Завершая поездку, Путин возложил цветы к мемориалу "Героям Алсиба", который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.
Путин на совещании, посвященном вопросам развития Магадана
Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города. Одним из пунктов программы главы государства стало совещание о ходе реализации мастер-плана Магадана. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-план Магадана предполагает строительство жилья, школ, детских садов, объектов спорта и культуры. В основе этого плана несколько ключевых направлений, первое из них связано с развитием Магадана как сервисного центра для горной отрасли. Второе направление нацелено на развитие транспорта и логистики, а третье предполагает увеличение производства глубокой рыбопереработки. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T16:37
true
PT1M57S
Путин в спортивно-оздоровительном комплексе "Президентский"
Владимир Путин осмотрел универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», где пообщался с игроками детской хоккейной команды.
2025-08-15T16:37
true
PT0M50S
Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба". Кадры из Магадана
Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба". Кадры из Магадана
2025-08-15T16:37
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035570654_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d1787bd1522540dce320d56e09777ecd.jpg
1920
1920
true
Путин провел совещание по вопросам развития Магадана

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Магадана, посетил новые объекты в городе и встретился с губернатором. Главное — в материале РИА Новости.

О развитии Магадана

«
"Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Он предложил обсудить мероприятия по реализации мастер-планов дальневосточных городов:
«

"Необходимо посмотреть, что удалось сделать и какие проблемные вопросы остаются, а затем подробнее остановимся на мастер-плане развития самого Магадана".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды.
  • Работа в этом году ускорилась, разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, 165 объектов в дальневосточных городах уже построены и модернизированы.
  • Анализ реализации мастер-планов продолжат на Восточном экономическом форуме.
  • Президент поручил проработать решения, касающиеся вопросов второй очереди берегоукрепления в бухте Нагаева и строительства новой инфекционной больницы в Магаданской области.

Путин в пятницу прилетел в Магаданскую область по пути на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске.

Посещение объектов в Магадане

Президент побывал на уникальном заводе по производству капсулированных пищевых добавок с омега-3 в Магадане. "Омега-Си" работает с 2023 года. Это первое в России предприятие, выпускающее такую продукцию из белой рыбы Охотского моря — сардины и сельди.
Путин также осмотрел открытый в 2023-м спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский", строительство профинансировали по его поручению. Он включает:
  • ледовую арену;
  • 25-метровый бассейн на восемь дорожек;
  • универсальный спортзал для занятий игровыми видами спорта: баскетболом, волейболом, мини-футболом и северным многоборьем;
  • комплекс бассейнов с водными горками для обучения плаванию и оздоровительных занятий;
  • тренажерный зал, зоны со столами для тенниса, залы для занятий боевыми искусствами.
Объект может одновременно принять 248 спортсменов и 600 зрителей.
Встреча с губернатором

Затем президент встретился с главой Магаданской области Сергеем Носовым. Он доложил о социально-экономическом положении в регионе. В числе прочих была затронута тема добычи полезных ископаемых, в частности золота и редкоземельных металлов, вопросы энергетики.
Завершая поездку, Путин возложил цветы к мемориалу "Героям Алсиба", который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.
 
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала