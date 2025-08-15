https://ria.ru/20250815/putin-2035569454.html

Путин провел совещание по вопросам развития Магадана

Путин провел совещание по вопросам развития Магадана

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Магадана, посетил новые объекты в городе и встретился с губернатором.

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Магадана, посетил новые объекты в городе и встретился с губернатором. Главное — в материале РИА Новости.О развитии Магадана"Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города"."Необходимо посмотреть, что удалось сделать и какие проблемные вопросы остаются, а затем подробнее остановимся на мастер-плане развития самого Магадана".Посещение объектов в МагаданеПрезидент побывал на уникальном заводе по производству капсулированных пищевых добавок с омега-3 в Магадане. "Омега-Си" работает с 2023 года. Это первое в России предприятие, выпускающее такую продукцию из белой рыбы Охотского моря — сардины и сельди.Путин также осмотрел открытый в 2023-м спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский", строительство профинансировали по его поручению. Он включает:Объект может одновременно принять 248 спортсменов и 600 зрителей.Встреча с губернаторомЗатем президент встретился с главой Магаданской области Сергеем Носовым. Он доложил о социально-экономическом положении в регионе. В числе прочих была затронута тема добычи полезных ископаемых, в частности золота и редкоземельных металлов, вопросы энергетики.Завершая поездку, Путин возложил цветы к мемориалу "Героям Алсиба", который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.

2025

Путин на совещании, посвященном вопросам развития Магадана Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города. Одним из пунктов программы главы государства стало совещание о ходе реализации мастер-плана Магадана. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-план Магадана предполагает строительство жилья, школ, детских садов, объектов спорта и культуры. В основе этого плана несколько ключевых направлений, первое из них связано с развитием Магадана как сервисного центра для горной отрасли. Второе направление нацелено на развитие транспорта и логистики, а третье предполагает увеличение производства глубокой рыбопереработки. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T16:37 true PT1M57S

Путин в спортивно-оздоровительном комплексе "Президентский" Владимир Путин осмотрел универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», где пообщался с игроками детской хоккейной команды. 2025-08-15T16:37 true PT0M50S

Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба". Кадры из Магадана Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба". Кадры из Магадана 2025-08-15T16:37 true PT0M33S

