Путин осмотрел спорткомплекс "Президентский" в Магадане

Путин осмотрел спорткомплекс "Президентский" в Магадане - РИА Новости, 15.08.2025

Путин осмотрел спорткомплекс "Президентский" в Магадане

Президент России Владимир Путин лично осмотрел открытый в 2023 году спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане, строительство которого... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T16:12:00+03:00

2025-08-15T16:12:00+03:00

2025-08-15T17:02:00+03:00

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично осмотрел открытый в 2023 году спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане, строительство которого профинансировали по его поручению.Главе государства показали спортивный объект, рассказали о его особенностях и познакомили с условиями занятия спортом.Комплекс впервые за долгое время дал возможность жителям Магадана заниматься различными видами спорта в современном спортивном комплексе.Этот спорткомплекс общей площадью около 20 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в октябре 2023 года. Путин тогда по видеосвязи принял участие в церемонии открытия нового спортивного сооружения. Видеоконференция, в рамках которой были открыты и другие спортивные объекты в разных регионах страны, прошла на форуме "Россия – спортивная держава".Создание спорткомплекса в Магадане финансировалось в рамках федеральной целевой программы по развитию физкультуры и спорта. Средства на завершение объекта выделили по поручению президента в марте 2023 года. Глава государства тогда указал правительству на необходимость финансирования завершающего этапа строительства.Спорткомплекс "Президентский" включает ледовую арену, спортивный 25-метровый бассейн на 8 дорожек, универсальный спортзал для занятий игровыми видами спорта - баскетболом, волейболом, мини-футболом и северным многоборьем. Кроме того, здесь есть комплекс бассейнов с водными горками для обучения плаванию и оздоровительных занятий, тренажерный зал, столы для тенниса, залы для занятий боксом, киокусинкай, каратэ, айкидо и другими боевыми искусствами.Комплекс предназначен для физкультурно-оздоровительных занятий, а также обучения и тренировок спортсменов. Кроме того, здесь могут проводить соревнования различного уровня по хоккею, фигурному катанию, плаванию, игровым видам спорта и единоборствам. Объект может одновременно принять 248 спортсменов и 600 зрителей. Помимо этого на ледовой арене предусмотрена возможность массового катания на коньках.Глава государства находится в Магаданской области с рабочей поездкой перед саммитом Россия-США, который в пятницу состоится на Аляске.

