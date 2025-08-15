Рейтинг@Mail.ru
Путин осмотрел спорткомплекс "Президентский" в Магадане - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 15.08.2025 (обновлено: 17:02 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/putin-2035561018.html
Путин осмотрел спорткомплекс "Президентский" в Магадане
Путин осмотрел спорткомплекс "Президентский" в Магадане - РИА Новости, 15.08.2025
Путин осмотрел спорткомплекс "Президентский" в Магадане
Президент России Владимир Путин лично осмотрел открытый в 2023 году спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане, строительство которого... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:12:00+03:00
2025-08-15T17:02:00+03:00
магадан
россия
магаданская область
владимир путин
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035577660_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd051d9e7f96c83189cdef784b05c7e2.jpg
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично осмотрел открытый в 2023 году спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане, строительство которого профинансировали по его поручению.Главе государства показали спортивный объект, рассказали о его особенностях и познакомили с условиями занятия спортом.Комплекс впервые за долгое время дал возможность жителям Магадана заниматься различными видами спорта в современном спортивном комплексе.Этот спорткомплекс общей площадью около 20 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в октябре 2023 года. Путин тогда по видеосвязи принял участие в церемонии открытия нового спортивного сооружения. Видеоконференция, в рамках которой были открыты и другие спортивные объекты в разных регионах страны, прошла на форуме "Россия – спортивная держава".Создание спорткомплекса в Магадане финансировалось в рамках федеральной целевой программы по развитию физкультуры и спорта. Средства на завершение объекта выделили по поручению президента в марте 2023 года. Глава государства тогда указал правительству на необходимость финансирования завершающего этапа строительства.Спорткомплекс "Президентский" включает ледовую арену, спортивный 25-метровый бассейн на 8 дорожек, универсальный спортзал для занятий игровыми видами спорта - баскетболом, волейболом, мини-футболом и северным многоборьем. Кроме того, здесь есть комплекс бассейнов с водными горками для обучения плаванию и оздоровительных занятий, тренажерный зал, столы для тенниса, залы для занятий боксом, киокусинкай, каратэ, айкидо и другими боевыми искусствами.Комплекс предназначен для физкультурно-оздоровительных занятий, а также обучения и тренировок спортсменов. Кроме того, здесь могут проводить соревнования различного уровня по хоккею, фигурному катанию, плаванию, игровым видам спорта и единоборствам. Объект может одновременно принять 248 спортсменов и 600 зрителей. Помимо этого на ледовой арене предусмотрена возможность массового катания на коньках.Глава государства находится в Магаданской области с рабочей поездкой перед саммитом Россия-США, который в пятницу состоится на Аляске.
https://ria.ru/20250815/putin-2035552268.html
https://ria.ru/20250815/magadan-2035424875.html
магадан
россия
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин в спортивно-оздоровительном комплексе "Президентский"
Владимир Путин осмотрел универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», где пообщался с игроками детской хоккейной команды.
2025-08-15T16:12
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035577660_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6f20443458a3a1b8c5c01f7f4cc69544.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, россия, магаданская область, владимир путин, спорт
Магадан, Россия, Магаданская область, Владимир Путин, Спорт
Путин осмотрел спорткомплекс "Президентский" в Магадане

Путин лично осмотрел открытый в Магадане спортивно-оздоровительный комплекс

Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично осмотрел открытый в 2023 году спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане, строительство которого профинансировали по его поручению.
Главе государства показали спортивный объект, рассказали о его особенностях и познакомили с условиями занятия спортом.
Президент Владимир Путин во время посещения завода Омега-Си в Магадане - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин посетил уникальный завод по производству омега-3 в Магадане
Вчера, 15:49
Комплекс впервые за долгое время дал возможность жителям Магадана заниматься различными видами спорта в современном спортивном комплексе.
Этот спорткомплекс общей площадью около 20 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в октябре 2023 года. Путин тогда по видеосвязи принял участие в церемонии открытия нового спортивного сооружения. Видеоконференция, в рамках которой были открыты и другие спортивные объекты в разных регионах страны, прошла на форуме "Россия – спортивная держава".
Создание спорткомплекса в Магадане финансировалось в рамках федеральной целевой программы по развитию физкультуры и спорта. Средства на завершение объекта выделили по поручению президента в марте 2023 года. Глава государства тогда указал правительству на необходимость финансирования завершающего этапа строительства.
Спорткомплекс "Президентский" включает ледовую арену, спортивный 25-метровый бассейн на 8 дорожек, универсальный спортзал для занятий игровыми видами спорта - баскетболом, волейболом, мини-футболом и северным многоборьем. Кроме того, здесь есть комплекс бассейнов с водными горками для обучения плаванию и оздоровительных занятий, тренажерный зал, столы для тенниса, залы для занятий боксом, киокусинкай, каратэ, айкидо и другими боевыми искусствами.
Комплекс предназначен для физкультурно-оздоровительных занятий, а также обучения и тренировок спортсменов. Кроме того, здесь могут проводить соревнования различного уровня по хоккею, фигурному катанию, плаванию, игровым видам спорта и единоборствам. Объект может одновременно принять 248 спортсменов и 600 зрителей. Помимо этого на ледовой арене предусмотрена возможность массового катания на коньках.
Глава государства находится в Магаданской области с рабочей поездкой перед саммитом Россия-США, который в пятницу состоится на Аляске.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
Вчера, 04:21
 
МагаданРоссияМагаданская областьВладимир ПутинСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала