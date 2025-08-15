Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил уникальный завод по производству омега-3 в Магадане
15:49 15.08.2025 (обновлено: 16:38 15.08.2025)
Путин посетил уникальный завод по производству омега-3 в Магадане
Путин посетил уникальный завод по производству омега-3 в Магадане
МАГАДАН, 14 авг — РИА Новости. Владимир Путин посетил уникальный завод по производству капсул омега-3 в Магадане.Президент в пятницу прилетел в регион по пути на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске.Предприятие "Омега-Си" работает с 2023 года. Оно занимается переработкой и рафинированием рыбного жира, а также производством капсул омега-3 в виде rTG.Производственный участок включает две линии: на одной очищают рыбный жир, получаемый при производстве рыбной муки, на другой — производят капсулы, насыщенные омега-3 более чем на 70%.Также Путин осмотрел открытый в 2023-м спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане, строительство профинансировали по его поручению. Он включает:Объект может одновременно принять 248 спортсменов и 600 зрителей.
Путин посетил уникальный завод по производству омега-3 в Магадане

Президент Владимир Путин во время посещения завода "Омега-Си" в Магадане
МАГАДАН, 14 авг — РИА Новости. Владимир Путин посетил уникальный завод по производству капсул омега-3 в Магадане.
Президент в пятницу прилетел в регион по пути на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске.
Предприятие "Омега-Си" работает с 2023 года. Оно занимается переработкой и рафинированием рыбного жира, а также производством капсул омега-3 в виде rTG.

Это первый в России завод, производящий эту продукцию из белой рыбы Охотского моря — сардины и сельди.

Производственный участок включает две линии: на одной очищают рыбный жир, получаемый при производстве рыбной муки, на другой — производят капсулы, насыщенные омега-3 более чем на 70%.
Путин на открытии новых объектов, построенных в регионах России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов
6 августа, 19:12
Также Путин осмотрел открытый в 2023-м спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане, строительство профинансировали по его поручению. Он включает:
  • ледовую арену;
  • 25-метровый бассейн на восемь дорожек;
  • универсальный спортзал для занятий игровыми видами спорта — баскетболом, волейболом, мини-футболом и северным многоборьем:
  • комплекс бассейнов с водными горками для обучения плаванию и оздоровительных занятий,
  • тренажерный зал, столы для тенниса, залы для занятий боевыми искусствами.
Объект может одновременно принять 248 спортсменов и 600 зрителей.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин дал поручения в сфере социальной политики, культуры и спорта
11 июля, 19:46
 
