Рейтинг@Mail.ru
Трамп, отправляясь на саммит на Аляске, назвал Путина умным - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 15.08.2025 (обновлено: 17:18 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/putin-2035548071.html
Трамп, отправляясь на саммит на Аляске, назвал Путина умным
Трамп, отправляясь на саммит на Аляске, назвал Путина умным - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп, отправляясь на саммит на Аляске, назвал Путина умным
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:42:00+03:00
2025-08-15T17:18:00+03:00
россия
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
сша
аляска
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/81/1498068173_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_46cb7a0b2f44d07d11f4ef383d8337e8.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным."Он умный парень... С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, летящего на Аляску.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/81/1498068173_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_399eecff18ac561aedef0a6571344dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, сша, аляска, в мире
Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США, Аляска, В мире
Трамп, отправляясь на саммит на Аляске, назвал Путина умным

По пути на саммит на Аляске Трамп охарактеризовал Путина как умного человека

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным.
"Он умный парень... С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, летящего на Аляску.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
РоссияДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на АляскеСШААляскаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала