https://ria.ru/20250815/putin-2035548071.html
Трамп, отправляясь на саммит на Аляске, назвал Путина умным
Трамп, отправляясь на саммит на Аляске, назвал Путина умным - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп, отправляясь на саммит на Аляске, назвал Путина умным
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:42:00+03:00
2025-08-15T15:42:00+03:00
2025-08-15T17:18:00+03:00
россия
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
сша
аляска
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/81/1498068173_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_46cb7a0b2f44d07d11f4ef383d8337e8.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным."Он умный парень... С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, летящего на Аляску.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/81/1498068173_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_399eecff18ac561aedef0a6571344dcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, сша, аляска, в мире
Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США, Аляска, В мире
Трамп, отправляясь на саммит на Аляске, назвал Путина умным
По пути на саммит на Аляске Трамп охарактеризовал Путина как умного человека