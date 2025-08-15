https://ria.ru/20250815/putin-2035548071.html

Трамп, отправляясь на саммит на Аляске, назвал Путина умным

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет...

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным."Он умный парень... С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, летящего на Аляску.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

