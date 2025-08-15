Рейтинг@Mail.ru
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом
04:14 15.08.2025
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом
МАГАДАН, 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед запланированной на пятницу встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет российско-американский саммит, составляет по прямой около 3 тысяч километров или почти 2 тысячи миль. Полетное время между городами - порядка четырех часов. Путин в предыдущий раз посещал Магаданскую область в декабре 2011 года, будучи премьер-министром. До этого он приезжал в регион в ноябре 2005 года. Тогда президент провел здесь совещание о развитии золотодобывающей отрасли, посетил Магаданский пограничный отряд и осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МАГАДАН, 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед запланированной на пятницу встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
Расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет российско-американский саммит, составляет по прямой около 3 тысяч километров или почти 2 тысячи миль. Полетное время между городами - порядка четырех часов.
Путин в предыдущий раз посещал Магаданскую область в декабре 2011 года, будучи премьер-министром. До этого он приезжал в регион в ноябре 2005 года. Тогда президент провел здесь совещание о развитии золотодобывающей отрасли, посетил Магаданский пограничный отряд и осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Разговор Путина с Трампом продолжался более двух часов
19 мая, 19:44
 
Магадан, Магаданская область, Владимир Путин
 
 
