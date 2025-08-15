Рейтинг@Mail.ru
Протестующие разрушили офис правящей партии Сербии в Нови-Саде
00:09 15.08.2025 (обновлено: 09:14 15.08.2025)
Протестующие разрушили офис правящей партии Сербии в Нови-Саде
Протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, заявил президент Александр Вучич в эфире Informer TV. РИА Новости, 15.08.2025
БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. Протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, заявил президент Александр Вучич в эфире Informer TV."Самое большое лицемерие в том, что на одном телеканале сказали, что все прошло мирно, а они полчаса громили офис СПП. И в нескольких местах в Белграде, где видели инакомыслящих, должны были напасть. Задержаны четыре человека, один сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью получил серьезные травмы от протестующих", — сказал он.В ночь на четверг прошли акции у отделений партии в Нови-Саде и Белграде. Среди требований звучало проведение досрочных выборов.Следующим вечером новые манифестации состоялись не только в этих городах, но и в Чачаке и других населенных пунктах. Глава МВД Ивица Дачич сообщил о задержании 37 человек. При этом пострадали 40 полицейских.Протесты в Сербии
БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. Протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, заявил президент Александр Вучич в эфире Informer TV.
"Самое большое лицемерие в том, что на одном телеканале сказали, что все прошло мирно, а они полчаса громили офис СПП. И в нескольких местах в Белграде, где видели инакомыслящих, должны были напасть. Задержаны четыре человека, один сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью получил серьезные травмы от протестующих", — сказал он.
В ночь на четверг прошли акции у отделений партии в Нови-Саде и Белграде. Среди требований звучало проведение досрочных выборов.
Следующим вечером новые манифестации состоялись не только в этих городах, но и в Чачаке и других населенных пунктах. Глава МВД Ивица Дачич сообщил о задержании 37 человек. При этом пострадали 40 полицейских.
Протесты в Сербии

  • Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
  • Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
  • Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
  • Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
  • В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
  • В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
  • Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
