Протестующие разрушили офис правящей партии Сербии в Нови-Саде

Протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, заявил президент Александр Вучич в эфире Informer TV. РИА Новости, 15.08.2025

сербия

белград (город)

александр вучич

ивица дачич

сербская прогрессивная партия (спп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035441311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17400a43ff7253ee07f75d73322d3527.jpg

БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. Протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, заявил президент Александр Вучич в эфире Informer TV."Самое большое лицемерие в том, что на одном телеканале сказали, что все прошло мирно, а они полчаса громили офис СПП. И в нескольких местах в Белграде, где видели инакомыслящих, должны были напасть. Задержаны четыре человека, один сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью получил серьезные травмы от протестующих", — сказал он.В ночь на четверг прошли акции у отделений партии в Нови-Саде и Белграде. Среди требований звучало проведение досрочных выборов.Следующим вечером новые манифестации состоялись не только в этих городах, но и в Чачаке и других населенных пунктах. Глава МВД Ивица Дачич сообщил о задержании 37 человек. При этом пострадали 40 полицейских.Протесты в Сербии

сербия

белград (город)

Разгромленный офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде Протестующие разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде в ночь на пятницу, а до этого там же они "хотели сжечь людей заживо", заявил Вучич. "Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там, внутри. Было бы 300 сожженных заживо!" - сказал сербский лидер эфире местного ТВ. В соцсетях тем временем публикуют, как теперь выглядит пострадавший офис правящей партии. 2025-08-15T00:09 true PT0M17S

