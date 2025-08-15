https://ria.ru/20250815/proisshestviya-2035662601.html
В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна
В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна - РИА Новости, 15.08.2025
В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна
Пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа жилого дома на Чертановской улице в Москве, прокуратура устанавливает обстоятельства... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа жилого дома на Чертановской улице в Москве, прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве. "Из окна квартиры 9-го этажа жилого дома на улице Чертановская выпал малолетний ребенок. 5-летний мальчик скончался на месте. По предварительным данным, мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и выпал", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.
В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна
В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа