Рейтинг@Mail.ru
В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/proisshestviya-2035662601.html
В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна
В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна - РИА Новости, 15.08.2025
В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна
Пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа жилого дома на Чертановской улице в Москве, прокуратура устанавливает обстоятельства... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T23:43:00+03:00
2025-08-15T23:43:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126316_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_2791d0114afa5bca352c36b2deb83c02.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа жилого дома на Чертановской улице в Москве, прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве. "Из окна квартиры 9-го этажа жилого дома на улице Чертановская выпал малолетний ребенок. 5-летний мальчик скончался на месте. По предварительным данным, мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и выпал", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.
https://ria.ru/20250815/rebenok-2035496375.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126316_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_a82e49464763c19231eaba4b99d2b068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна

В Москве пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа жилого дома на Чертановской улице в Москве, прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.
"Из окна квартиры 9-го этажа жилого дома на улице Чертановская выпал малолетний ребенок. 5-летний мальчик скончался на месте. По предварительным данным, мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и выпал", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.
Игрушка, которую проглотил ребенок в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Подмосковье врачи спасли ребенка, проглотившего игрушечную машинку
Вчера, 13:00
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала