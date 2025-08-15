Рейтинг@Mail.ru
Около двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/proezd-2035461094.html
Около двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
Около двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 15.08.2025
Около двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
Более 1,9 тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:24:00+03:00
2025-08-15T10:24:00+03:00
республика крым
тамань (станица)
керчь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338162_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c3d97c6c93dd917dee5ceb13b4ac6a47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Более 1,9 тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе в пятницу в 9.00 мск. В 8.00 в очереди на выезд из Крыма находилось более 1,5 тысяч машин, на въезд очередей не было. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1916 транспортных средств. Время ожидания более четырех часов", - говорится в сообщении. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
https://ria.ru/20250808/leps-2034188890.html
республика крым
тамань (станица)
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338162_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_374f3a3674e12d80f67e89bda36b88db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, тамань (станица), керчь
Республика Крым, Тамань (станица), Керчь
Около двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост

Более 1,9 тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста в направлении Кубани

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Более 1,9 тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе в пятницу в 9.00 мск.
В 8.00 в очереди на выезд из Крыма находилось более 1,5 тысяч машин, на въезд очередей не было.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1916 транспортных средств. Время ожидания более четырех часов", - говорится в сообщении.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
Григорий Лепс и Shaman стоят в пробке на подъездах к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лепс и Shaman выступили у Крымского моста
8 августа, 16:31
 
Республика КрымТамань (станица)Керчь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала