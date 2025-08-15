https://ria.ru/20250815/proezd-2035461094.html
Около двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
Около двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 15.08.2025
Около двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
Более 1,9 тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Более 1,9 тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе в пятницу в 9.00 мск. В 8.00 в очереди на выезд из Крыма находилось более 1,5 тысяч машин, на въезд очередей не было. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1916 транспортных средств. Время ожидания более четырех часов", - говорится в сообщении. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
