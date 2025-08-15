https://ria.ru/20250815/primore-2035431224.html

Экс-министра лесного хозяйства Приморья обвинили в получении взяток

15.08.2025
Экс-министра лесного хозяйства Приморья Валентина Карпенко заключили под стражу по делу о получении взяток на 3 миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура.

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Экс-министра лесного хозяйства Приморья Валентина Карпенко заключили под стражу по делу о получении взяток на 3 миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура. "С учетом позиции прокурора заключен под стражу бывший министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. По данным следствия, с мая по август 2017 года бывший чиновник получил взятку в размере 1 миллиона рублей за согласование переуступки прав и обязанностей по договорам аренды трёх лесных участков. С августа 2017 года по февраль 2020 года он же получил более 2 миллионов рублей за общее покровительство деятельности организации в лесопромышленной сфере и связанных с ней лиц", - говорится в сообщении. Мера пресечения избрана на два месяца. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что речь идет о Валентине Карпенко. Преступную деятельность бывшего чиновника выявили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.В региональном следственном управлении СК уточнили, что Карпенко предъявлено обвинение. По версии следствия, с ноября 2016 по февраль 2020 года он на систематической основе через посредника получал взятки от лесозаготовителей за принятие положительных решений по переуступке права аренды лесных участков, а также за общее покровительство. Общая сумма взятки превысила 3,5 миллиона рублей.В 2023 году Советский районный суд Владивостока оштрафовал Карпенко на 80 тысяч рублей по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он заключил с одной компанией соглашение о продлении срока аренды участка для заготовки леса, а с другой подписал договор об аренде участка на новый срок, при этом торги не проводились. Чиновник, предположительно, хотел не только пойти навстречу фирмам, но и выслужиться перед начальством, сообщал суд.Валентин Карпенко возглавлял департамент, а затем министерство лесного хозяйства края в 2017-2020 годах. В конце 2020 года Карпенко покинул пост на фоне скандалов, связанных с превышением полномочий его подчиненными.

