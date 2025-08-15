Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали тестировать мобильное приложение для миграционного контроля
16:42 15.08.2025
В Москве начали тестировать мобильное приложение для миграционного контроля
В Москве начали тестировать мобильное приложение для миграционного контроля - РИА Новости, 15.08.2025
В Москве начали тестировать мобильное приложение для миграционного контроля
Тестирование мобильного приложения "Амина" для миграционного контроля начали в Московском регионе, сообщил РИА Новости генеральный директор ГБУ... РИА Новости, 15.08.2025
москва
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тестирование мобильного приложения "Амина" для миграционного контроля начали в Московском регионе, сообщил РИА Новости генеральный директор ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Антон Игнатов. "В Московском регионе начинают тестировать новое мобильное приложение "Амина" для иностранных граждан, которое позволит повысить безопасность в городе. С его помощью правоохранительные органы смогут получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов, прибывающих в Москву и Московскую область. Использование мобильного приложение иностранными гражданами, прибывающими в Московский регион в безвизовом порядке для работы, будет обязательно с 1 сентября 2025 года", - рассказал Игнатов. Он добавил, что мобильное приложение "Амина" - часть комплекса мероприятий, направленных на повышение качества контроля за соблюдением миграционного законодательства в Московском регионе. С помощью приложения иностранные граждане смогут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе места своего проживания и его изменении. Важным функционалом приложения является обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено. "С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся иностранные граждане, прибывшие в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней. Эксперимент не касается граждан Республики Беларусь, детей, дипломатов и членов их семей, а также сотрудников международных организаций. Уже сейчас до начала эксперимента иностранцы могут установить приложение и начать его использовать", - добавил Игнатов.
москва
московская область (подмосковье)
москва, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии
В Москве начали тестировать мобильное приложение для миграционного контроля

В Московском регионе начали тестирование приложения для миграционного контроля

Мужчина держит в руках мобильный телефон
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тестирование мобильного приложения "Амина" для миграционного контроля начали в Московском регионе, сообщил РИА Новости генеральный директор ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Антон Игнатов.
"В Московском регионе начинают тестировать новое мобильное приложение "Амина" для иностранных граждан, которое позволит повысить безопасность в городе. С его помощью правоохранительные органы смогут получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов, прибывающих в Москву и Московскую область. Использование мобильного приложение иностранными гражданами, прибывающими в Московский регион в безвизовом порядке для работы, будет обязательно с 1 сентября 2025 года", - рассказал Игнатов.
Он добавил, что мобильное приложение "Амина" - часть комплекса мероприятий, направленных на повышение качества контроля за соблюдением миграционного законодательства в Московском регионе. С помощью приложения иностранные граждане смогут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе места своего проживания и его изменении. Важным функционалом приложения является обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено.
"С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся иностранные граждане, прибывшие в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней. Эксперимент не касается граждан Республики Беларусь, детей, дипломатов и членов их семей, а также сотрудников международных организаций. Уже сейчас до начала эксперимента иностранцы могут установить приложение и начать его использовать", - добавил Игнатов.
Заголовок открываемого материала