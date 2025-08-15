https://ria.ru/20250815/prigovor-2035464344.html

В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, готовившей теракт

В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, готовившей теракт

В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, готовившей теракт

15.08.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы Алину Грек, обвиняемую в госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности и приготовлении к теракту, сообщил РИА Новости представитель суда. "Грек назначено 15 лет колонии общего режима", - сказал он, уточнив, что ей инкриминировали статьи о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности и приготовлении к теракту. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, в начале сентября 2023 года Грек за деньги начала сотрудничать с главным управлением разведки минобороны Украины. По заданию куратора в декабре того же года она провела фото- и видеосъемку релейного шкафа на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма и купила компоненты для зажигательной смеси. Согласно обвинительному заключению, в январе 2024 года для тренировки она по инструкции сотрудника военной разведки Украины подожгла зажигательное устройство и бросила его на землю, видеозапись своих действий отправив куратору. Тот подтвердил правильность использования устройства и поручил ей изготовить еще одно, которое использовать для поджога релейного шкафа. После изготовления еще одного устройства 22 января 2024 года Грек задержали.

