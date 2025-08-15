Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, готовившей теракт
10:30 15.08.2025
В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, готовившей теракт
В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, готовившей теракт - РИА Новости, 15.08.2025
В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, готовившей теракт
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы Алину Грек, обвиняемую в госизмене, прохождении обучения для террористической
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы Алину Грек, обвиняемую в госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности и приготовлении к теракту, сообщил РИА Новости представитель суда. "Грек назначено 15 лет колонии общего режима", - сказал он, уточнив, что ей инкриминировали статьи о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности и приготовлении к теракту. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, в начале сентября 2023 года Грек за деньги начала сотрудничать с главным управлением разведки минобороны Украины. По заданию куратора в декабре того же года она провела фото- и видеосъемку релейного шкафа на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма и купила компоненты для зажигательной смеси. Согласно обвинительному заключению, в январе 2024 года для тренировки она по инструкции сотрудника военной разведки Украины подожгла зажигательное устройство и бросила его на землю, видеозапись своих действий отправив куратору. Тот подтвердил правильность использования устройства и поручил ей изготовить еще одно, которое использовать для поджога релейного шкафа. После изготовления еще одного устройства 22 января 2024 года Грек задержали.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, готовившей теракт

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии обвиняемую в госизмене

Статуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы Алину Грек, обвиняемую в госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности и приготовлении к теракту, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Грек назначено 15 лет колонии общего режима", - сказал он, уточнив, что ей инкриминировали статьи о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности и приготовлении к теракту.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, в начале сентября 2023 года Грек за деньги начала сотрудничать с главным управлением разведки минобороны Украины. По заданию куратора в декабре того же года она провела фото- и видеосъемку релейного шкафа на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма и купила компоненты для зажигательной смеси.
Согласно обвинительному заключению, в январе 2024 года для тренировки она по инструкции сотрудника военной разведки Украины подожгла зажигательное устройство и бросила его на землю, видеозапись своих действий отправив куратору. Тот подтвердил правильность использования устройства и поручил ей изготовить еще одно, которое использовать для поджога релейного шкафа. После изготовления еще одного устройства 22 января 2024 года Грек задержали.
Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова
6 августа, 10:14
6 августа, 10:14
 
