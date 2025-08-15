https://ria.ru/20250815/prigovor-2035419814.html

Названы возможные сроки вынесения приговора по делу о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Приговор по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" могут огласить в этом году, сообщили РИА Новости опрошенные участники процесса. "Проводятся по три заседания в неделю, почти без задержек. Адвокатам могут назначить напарников, чтобы исключить отложения и переносы… В планах – приговор до Нового года", - подчеркнул собеседник агентства. Другой участник процесса пояснил агентству, что темп рассмотрения превзошел ожидания некоторых их них. "Сначала говорилось об окончании рассмотрения ко второй годовщине трагедии, сейчас – до конца этого года", - подчеркнул собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

