Юрист рассказала, могут ли водителя навсегда лишить прав

Юрист рассказала, могут ли водителя навсегда лишить прав - РИА Новости, 15.08.2025

Юрист рассказала, могут ли водителя навсегда лишить прав

15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожизненного лишения водителя удостоверения в России нет, максимум до 3 лет, однако на практике есть случаи, когда вернуть права практических невозможно, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Каганюк. "Хотя пожизненного лишения прав в России нет, за особо тяжкие нарушения можно лишиться прав на срок до 3 лет. Строго говоря, российские законы не предусматривают формального "пожизненного" лишения прав. Однако на практике есть ситуации, когда вернуть права становится практически невозможно", - рассказала юрист. Юрист уточнила, что после нескольких случаев пьяной езды суды назначают максимальные сроки лишения, до 3 лет, а при повторных нарушениях эти сроки могут суммироваться. Также вернуться за руль будет сложно в особо тяжких случаях, например, после ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения, за которое помимо лишения прав могут назначить и длительный срок лишения свободы. "Решение о лишении прав всегда можно обжаловать в течение 10 дней. Многие водители успешно это делают, особенно если могут доказать, что нарушение было зафиксировано с ошибками или имеются смягчающие обстоятельства", - отметила юрист. Каганюк также рассказала, что в каждом отдельном случае суд рассматривает все обстоятельства: была ли реальная опасность, признает ли вину сам водитель, есть ли смягчающие обстоятельства.

