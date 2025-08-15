https://ria.ru/20250815/pozhary-2035448978.html

В России потушили 28 природных пожаров за сутки

В России потушили 28 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 15.08.2025

В России потушили 28 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы потушили 28 лесных возгораний площадью 601 гектар по всей России за сутки, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 28 лесных возгораний площадью 601 гектар по всей России за сутки, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 601 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ было 35 лесных пожаров на площади около 2 тысяч гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 15 пожаров на площади более 1,7 тысячи гектаров, уточнили в Авиалесоохране.

