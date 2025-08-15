https://ria.ru/20250815/pozhar-2035569747.html
В Подмосковье рядом с домом Киркорова произошел пожар
2025-08-15T16:37:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
красногорск
филипп киркоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035570676_0:472:700:866_1920x0_80_0_0_7a2e407053bb70ddfa6c4275b428281e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Здание загорелось рядом с домом народного артиста России Филиппа Киркорова в коттеджном посёлке "Береста" в Мякининской пойме в подмосковном Красногорске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 15.50 поступило сообщение о пожаре в коттеджном посёлке "Береста" Красногорского городского округа", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия направлены усиленные подразделения спасателей. Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.По данным регионального главка МЧС России, горят мансарда и кровля строящегося дома. На месте работают 20 человек и четыре единицы техники, информация о пострадавших не поступала.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
"В 15.50 поступило сообщение о пожаре в коттеджном посёлке "Береста" Красногорского городского округа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия направлены усиленные подразделения спасателей. Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.
По данным регионального главка МЧС России, горят мансарда и кровля строящегося дома. На месте работают 20 человек и четыре единицы техники, информация о пострадавших не поступала.