В Подмосковье рядом с домом Киркорова произошел пожар
16:37 15.08.2025 (обновлено: 16:47 15.08.2025)
В Подмосковье рядом с домом Киркорова произошел пожар
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
красногорск
филипп киркоров
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Здание загорелось рядом с домом народного артиста России Филиппа Киркорова в коттеджном посёлке "Береста" в Мякининской пойме в подмосковном Красногорске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 15.50 поступило сообщение о пожаре в коттеджном посёлке "Береста" Красногорского городского округа", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия направлены усиленные подразделения спасателей. Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.По данным регионального главка МЧС России, горят мансарда и кровля строящегося дома. На месте работают 20 человек и четыре единицы техники, информация о пострадавших не поступала.
происшествия, московская область (подмосковье), россия, красногорск, филипп киркоров
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Красногорск, Филипп Киркоров
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Здание загорелось рядом с домом народного артиста России Филиппа Киркорова в коттеджном посёлке "Береста" в Мякининской пойме в подмосковном Красногорске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 15.50 поступило сообщение о пожаре в коттеджном посёлке "Береста" Красногорского городского округа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия направлены усиленные подразделения спасателей. Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.
По данным регионального главка МЧС России, горят мансарда и кровля строящегося дома. На месте работают 20 человек и четыре единицы техники, информация о пострадавших не поступала.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Волгоградской области ликвидировали пожар на НПЗ
14 августа, 21:18
 
Происшествия
 
 
