В Подмосковье рядом с домом Киркорова произошел пожар

Здание загорелось рядом с домом народного артиста России Филиппа Киркорова в коттеджном посёлке "Береста" в Мякининской пойме в подмосковном Красногорске,... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T16:37:00+03:00

2025-08-15T16:37:00+03:00

2025-08-15T16:47:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

красногорск

филипп киркоров

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Здание загорелось рядом с домом народного артиста России Филиппа Киркорова в коттеджном посёлке "Береста" в Мякининской пойме в подмосковном Красногорске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 15.50 поступило сообщение о пожаре в коттеджном посёлке "Береста" Красногорского городского округа", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия направлены усиленные подразделения спасателей. Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.По данным регионального главка МЧС России, горят мансарда и кровля строящегося дома. На месте работают 20 человек и четыре единицы техники, информация о пострадавших не поступала.

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

