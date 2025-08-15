https://ria.ru/20250815/pozhar-2035484100.html

Три человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области

происшествия

рязанская область

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве и пожаре в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области, здание цеха полностью разрушено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Три сотрудника пострадали при взрыве в здании с порохом на заводе "Эластик" в Шиловском районе", - сказал собеседник агентства.По его словам, здание при детонации полностью разрушилось.

рязанская область

