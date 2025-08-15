Рейтинг@Mail.ru
Три человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области
12:00 15.08.2025 (обновлено: 12:07 15.08.2025)
Три человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области
происшествия
рязанская область
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве и пожаре в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области, здание цеха полностью разрушено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Три сотрудника пострадали при взрыве в здании с порохом на заводе "Эластик" в Шиловском районе", - сказал собеседник агентства.По его словам, здание при детонации полностью разрушилось.
рязанская область
Новости
происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
Три человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве и пожаре в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области, здание цеха полностью разрушено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Три сотрудника пострадали при взрыве в здании с порохом на заводе "Эластик" в Шиловском районе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, здание при детонации полностью разрушилось.
Происшествия
Рязанская область
 
 
