Три человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области
Три человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области
2025-08-15T12:00:00+03:00
2025-08-15T12:00:00+03:00
2025-08-15T12:07:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве и пожаре в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области, здание цеха полностью разрушено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Три сотрудника пострадали при взрыве в здании с порохом на заводе "Эластик" в Шиловском районе", - сказал собеседник агентства.По его словам, здание при детонации полностью разрушилось.
