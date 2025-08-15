В Рязанской области загорелся цех завода "Эластик"

Рейтинг@Mail.ru
11:51 15.08.2025 (обновлено: 11:54 15.08.2025)
рязанская область
шиловский район
происшествия
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар возник в производственном цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, по предварительной информации, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел пожар в цеху завода "Эластик", предварительно, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства пожара выясняются.
рязанская область, шиловский район, происшествия
Рязанская область, Шиловский район, Происшествия
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар возник в производственном цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, по предварительной информации, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошел пожар в цеху завода "Эластик", предварительно, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства пожара выясняются.
Рухнувший строительный кран в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб
Вчера, 10:47
 
Рязанская областьШиловский районПроисшествия
 
 
