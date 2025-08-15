https://ria.ru/20250815/pozhar-2035481064.html
В Рязанской области загорелся цех завода "Эластик"
Пожар возник в производственном цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, по предварительной информации, есть пострадавшие
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар возник в производственном цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, по предварительной информации, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел пожар в цеху завода "Эластик", предварительно, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства пожара выясняются.
