https://ria.ru/20250815/pozhar-2035481064.html

В Рязанской области загорелся цех завода "Эластик"

В Рязанской области загорелся цех завода "Эластик" - РИА Новости, 15.08.2025

В Рязанской области загорелся цех завода "Эластик"

Пожар возник в производственном цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, по предварительной информации, есть пострадавшие, рассказал РИА... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T11:51:00+03:00

2025-08-15T11:51:00+03:00

2025-08-15T11:54:00+03:00

рязанская область

шиловский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар возник в производственном цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, по предварительной информации, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел пожар в цеху завода "Эластик", предварительно, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства пожара выясняются.

https://ria.ru/20250815/kran-2035468499.html

рязанская область

шиловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, шиловский район, происшествия