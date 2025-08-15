https://ria.ru/20250815/poisk-2035496210.html

В Ярославской области сутки ищут пропавшую в лесу женщину с пятью детьми

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Поиски пропавших сутки назад в лесу женщины и пяти детей ведутся в Ярославской области, сообщают местные власти. "В деревне Высоково Большесельского округа в лесу заблудилась семья: женщина и пятеро несовершеннолетних детей. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее найти их и вернуть домой", - написал глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он сообщил, что создал штаб по поиску семьи. В поисковой операции задействованы все необходимые ресурсы и силы, отметил глава, это сотрудники администрации округа, сотрудники полиции и МЧС России, волонтеры и егеря. "Поиски ведутся постоянно, тщательно прочесывается каждый участок леса. Для более эффективного поиска применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и поисковые собаки", - проинформировал Шутов. В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили РИА Новости, что семья ушла в лес днём, а сообщение об их пропаже поступило ночью.

