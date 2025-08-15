Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области сутки ищут пропавшую в лесу женщину с пятью детьми
13:00 15.08.2025
В Ярославской области сутки ищут пропавшую в лесу женщину с пятью детьми
В Ярославской области сутки ищут пропавшую в лесу женщину с пятью детьми - РИА Новости, 15.08.2025
В Ярославской области сутки ищут пропавшую в лесу женщину с пятью детьми
Поиски пропавших сутки назад в лесу женщины и пяти детей ведутся в Ярославской области, сообщают местные власти. РИА Новости, 15.08.2025
происшествия
ярославская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Поиски пропавших сутки назад в лесу женщины и пяти детей ведутся в Ярославской области, сообщают местные власти. "В деревне Высоково Большесельского округа в лесу заблудилась семья: женщина и пятеро несовершеннолетних детей. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее найти их и вернуть домой", - написал глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он сообщил, что создал штаб по поиску семьи. В поисковой операции задействованы все необходимые ресурсы и силы, отметил глава, это сотрудники администрации округа, сотрудники полиции и МЧС России, волонтеры и егеря. "Поиски ведутся постоянно, тщательно прочесывается каждый участок леса. Для более эффективного поиска применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и поисковые собаки", - проинформировал Шутов. В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили РИА Новости, что семья ушла в лес днём, а сообщение об их пропаже поступило ночью.
ярославская область
россия
происшествия, ярославская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославской области сутки ищут пропавшую в лесу женщину с пятью детьми

В Ярославской области женщина с 5 детьми сутки назад пропала в лесу

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Поиски пропавших сутки назад в лесу женщины и пяти детей ведутся в Ярославской области, сообщают местные власти.
"В деревне Высоково Большесельского округа в лесу заблудилась семья: женщина и пятеро несовершеннолетних детей. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее найти их и вернуть домой", - написал глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он сообщил, что создал штаб по поиску семьи. В поисковой операции задействованы все необходимые ресурсы и силы, отметил глава, это сотрудники администрации округа, сотрудники полиции и МЧС России, волонтеры и егеря.
"Поиски ведутся постоянно, тщательно прочесывается каждый участок леса. Для более эффективного поиска применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и поисковые собаки", - проинформировал Шутов.
В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили РИА Новости, что семья ушла в лес днём, а сообщение об их пропаже поступило ночью.
Вертолет спасателей - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшей семьи
ПроисшествияЯрославская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
