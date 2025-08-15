https://ria.ru/20250815/poisk-2035496210.html
В Ярославской области сутки ищут пропавшую в лесу женщину с пятью детьми
В Ярославской области сутки ищут пропавшую в лесу женщину с пятью детьми - РИА Новости, 15.08.2025
В Ярославской области сутки ищут пропавшую в лесу женщину с пятью детьми
Поиски пропавших сутки назад в лесу женщины и пяти детей ведутся в Ярославской области, сообщают местные власти. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:00:00+03:00
2025-08-15T13:00:00+03:00
2025-08-15T13:06:00+03:00
происшествия
ярославская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Поиски пропавших сутки назад в лесу женщины и пяти детей ведутся в Ярославской области, сообщают местные власти. "В деревне Высоково Большесельского округа в лесу заблудилась семья: женщина и пятеро несовершеннолетних детей. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее найти их и вернуть домой", - написал глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он сообщил, что создал штаб по поиску семьи. В поисковой операции задействованы все необходимые ресурсы и силы, отметил глава, это сотрудники администрации округа, сотрудники полиции и МЧС России, волонтеры и егеря. "Поиски ведутся постоянно, тщательно прочесывается каждый участок леса. Для более эффективного поиска применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и поисковые собаки", - проинформировал Шутов. В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили РИА Новости, что семья ушла в лес днём, а сообщение об их пропаже поступило ночью.
https://ria.ru/20250815/yakutiya-2035480125.html
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославской области сутки ищут пропавшую в лесу женщину с пятью детьми
В Ярославской области женщина с 5 детьми сутки назад пропала в лесу