Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 15.08.2025
07:55 15.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил...
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять восточная периферия европейского антициклона. Переменная облачность и без осадков сегодня в регионе. Днем в Москве плюс 23 - плюс 25, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Леус: в пятницу в Москве ожидается до 25 градусов тепла

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять восточная периферия европейского антициклона. Переменная облачность и без осадков сегодня в регионе. Днем в Москве плюс 23 - плюс 25, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.
