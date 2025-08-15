https://ria.ru/20250815/pogoda-2035436893.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 15.08.2025

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять восточная периферия европейского антициклона. Переменная облачность и без осадков сегодня в регионе. Днем в Москве плюс 23 - плюс 25, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.

