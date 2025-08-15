В Пхеньяне прошел концерт в честь годовщины освобождения Кореи от Японии
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Пхеньяне состоялся торжественный концерт в честь 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, в котором приняли участие артисты и творческие коллективы из России, сообщается на сайте Госдумы.
Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находится в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства.
"В Пхеньяне состоялся торжественный концерт в честь 80-й годовщины Освобождения Кореи от японского колониального господства. Среди зрителей председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации ГД и председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, а также представители органов власти и Трудовой партии Кореи", - говорится в публикации.
Отмечается, что перед собравшимися выступили артисты и творческие коллективы из России, которые накануне прилетели в Пхеньян. Также прозвучали песни о России, подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в программе выступления Ансамбля песни и пляски "Красная Звезда" Ракетных войск стратегического назначения и Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск Министерства обороны РФ.
"Собрание завершилось выступлением корейских артистов. Прозвучали патриотические песни о славных страницах истории страны, а также композиции на русском языке о доблести и мужестве народа России", - говорится в сообщении.