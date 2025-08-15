https://ria.ru/20250815/peskov-2035602381.html
Песков заявил, что Россия рассчитывает на результативную встречу на Аляске
Песков заявил, что Россия рассчитывает на результативную встречу на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Песков заявил, что Россия рассчитывает на результативную встречу на Аляске
Российская сторона рассчитывает на то, что встреча Путина и Трампа на Аляске завершится результативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на то, что встреча Путина и Трампа на Аляске завершится результативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Результативно", - сказал Песков в эфире Первого канала в ответ на вопрос, как с точки зрения российской стороны должна завершиться встреча.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Песков заявил, что Россия рассчитывает на результативную встречу на Аляске
