Песков заявил, что Россия рассчитывает на результативную встречу на Аляске
18:10 15.08.2025 (обновлено: 18:16 15.08.2025)
Песков заявил, что Россия рассчитывает на результативную встречу на Аляске
встреча путина и трампа на аляске
дмитрий песков
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
аляска
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на то, что встреча Путина и Трампа на Аляске завершится результативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Результативно", - сказал Песков в эфире Первого канала в ответ на вопрос, как с точки зрения российской стороны должна завершиться встреча.
встреча путина и трампа на аляске, дмитрий песков, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, аляска
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Аляска
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на то, что встреча Путина и Трампа на Аляске завершится результативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Результативно", - сказал Песков в эфире Первого канала в ответ на вопрос, как с точки зрения российской стороны должна завершиться встреча.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Встреча Путина и Трампа на АляскеДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинСШАДональд ТрампАляска
 
 
