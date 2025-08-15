https://ria.ru/20250815/peskov-2035602051.html

В Кремле рассказали, сколько продлятся переговоры Путина и Трампа

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут занять минимум шесть-семь часов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала."В целом можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдет", — сказал он.Пресс-секретарь президента уточнил, что сначала состоится беседа в формате тет-а-тет, а также с участием помощников, затем переговоры продолжатся в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча, после чего запланирована совместная пресс-конференция лидеров.Песков также добавил, что Москва надеется на результативность саммита.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

